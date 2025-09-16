Το ατελείωτο καλοκαίρι του Σιμόνε Σουσίνα: Ακόμη κάνει βουτιές στη Μύκονο ο γοητευτικός ηθοποιός

Ο Σιμόνε Σουσίνα, ο γοητευτικός Ιταλός ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά του Netflix 365 Days, δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε φέτος από το αγαπημένο του καλοκαιρινό προορισμό, τη Μύκονο.

Πιστός στο ραντεβού του με το νησί των Ανέμων, απολάμβανε το πρωί τις κοσμικές παραλίες, ενώ τα βράδια περπατούσε στα Ματογιάννια, σύμφωνα με το Mykonos Live TV. Εκεί, οι θαυμάστριές του – από όλες τις ηλικίες – τον ακολουθούσαν με ενθουσιασμό, διεκδικώντας μια φωτογραφία μαζί του.

Αξίζει να αναφερθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που θαυμάστριες εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τον Ιταλό ηθοποιό στο αγαπημένο νησί. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, μάλιστα, μόλις έγινε αντιληπτός επικράτησε ενθουσιασμός και τα βλέμματα όλων των γυναικών στράφηκαν πάνω του. Μάλιστα μια θαυμάστρια βραζιλιάνικης καταγωγής έτρεξε από πίσω του για μια selfie.

«Ι love you»

Αν και ο bodyguard στην αρχή δεν της το επέτρεψε ο Σουσίνα ως γνήσιος gentleman έβγαλε φωτογραφία μαζί της όπως και με τις φίλες της.

Μετά τις φωτογραφίες, τα κορίτσια τού φώναζαν «i love you» καθώς και το όνομα της Ανίτα, της διάσημης Λατίνας σταρ της μουσικής, με την οποία διατηρούσε σχέση.

Ο γεννημένος στην Κατάνια της Σικελίας Σουσίνα έκανε την είσοδό του στην βιομηχανία του θεάματος το 2017 στο ριάλιτι «The Island Of The Famous».

Αργότερα επιλέχθηκε για την ταινία του Netflix 365 Days: This Day (2022), η οποία και τον ανέδειξε ενώ πρωταγωνίστησε στο sequel της ταινίας, The Next 365 Days.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Mal Amore κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο.