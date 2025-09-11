Μπορεί να ήρθε ο Σεπτέμβριος και να έχουμε μπει στο φθινόπωρο, όμως για το σχεδιαστικό δίδυμο Dean και Dan Caten, ιδρυτές και σχεδιαστές του δημοφιλούς fashion brand Dsquared2, είναι ακόμη καλοκαίρι.

Οι σχεδιαστές και ιδρυτές του γνωστού οίκου μόδας επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα και έχουν καταφέρει να χτίσουν ισχυρές φιλίες που αντέχουν στο πέρασμα των χρόνων.

Dean και Dan Caten: Οι ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές συνεχίζονται για εκείνους

Οι Καναδοί με τις ιταλικές ρίζες επέλεξαν για την διασκέδασή τους το αγαπημένο τους Nammos όπου τους κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV.

Στο διάσημο beach bar restaurant της Ψαρρούς χάρηκαν τα καταγάλανα νερά και έφαγαν το σούσι τους.

Οι γνωστοί designers που κάθε καλοκαίρι περνούν τις διακοπές τους στο νησί των ανέμων και κοντεύουν να γίνουν επίτιμοι δημότες, βρίσκονται αρκετό καιρό στην Μύκονο και σκοπεύουν να αποχωρήσουν μόλις χορτάσουν τα πάρτυ και την ηλιοθεραπεία.

DSquared2: Το σπίτι στη Μύκονο και οι επιχειρηματικές κινήσεις των δίδυμων αδερφών

Για τα δίδυμα αδέρφια το «νησί των ανέμων» δεν είναι μόνο ένα μέρος για να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν μερικές ημέρες τον χρόνο. Οι δυο τους έχουν αγοράσει σπίτι στη Μύκονο, ενώ προηγούμενες χρονιές είχαν κάνει και επιχειρηματικές κινήσεις. Αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουν τις διακοπές τους, μέχρι και σήμερα.