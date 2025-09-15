Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (5-0), διαλύοντας την άμυνα των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, διάστημα στο οποίο πέτυχε και τα πέντε τέρματα.

Ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος, καθώς είδε τον Μέχντι Ταρέμι να πετυχαίνει δύο γκολ στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Είδε τον Ντάνιελ Ποντένσε να επιστρέφει πολύ ορεξάτος, έχοντας γκολ και ασίστ, ενώ είδε και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκει δίχτυα και ν’ ανοίγει τον δρόμο για μια άνετη επικράτηση των πρωταθλητών.

Κι εδώ βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Φρανσίσκο Ορτέγα, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση έχοντας γκολ και ασίστ.

Γίνεται βέβαια εύκολα αντιληπτό ότι τα φώτα στράφηκαν στον Ταρέμι, καθώς ο διεθνής στράικερ της ομάδας του λιμανιού, έδειξε αμέσως τις τεράστιες ικανότητες που έχει στο σκοράρισμα.

Ο Ολυμπιακός έβαλε στο ρόστερ του μια «μηχανή» γκολ και σε συνδυασμό με την παρουσία του Ελ Κααμπί αλλά και του Γιάρεμτσουκ, γίνεται πανίσχυρος στην επιθετική του γραμμή.

Εδώ θα πρέπει να σταθούμε στις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ και στον στόχο που θέλει να πετύχει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού.

Ο Μέντι θέλει να δουλέψει πολύ τις επόμενες μέρες στις συνεργασίες του Ελ Κααμπί με τον Ταρέμι, ώστε να υπάρχει καλή «χημεία» μεταξύ των δύο φορ, για τα παιχνίδια που θα χρειαστεί να παίξει ο Ολυμπιακός με δύο στράικερ.

Αυτό είναι το «στοίχημα» που έχει μπροστά του τώρα ο προπονητής των πειραιωτών και πάνω σ’ αυτό θα δουλέψει πολύ ο Μέντι το επόμενο διάστημα στο Ρέντη.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Ιρανός επιθετικός έχει μεγάλη ικανότητα και στις τελικές πάσες κι αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν συναντά εύκολα κάποιος σε ότι έχει να κάνει με σέντερ φορ,

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Ταρέμι έχει πάνω από 100 ασίστ στην καριέρα του κι αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ισπανός προπονητής των «ερυθρόλευκων».

Την ικανότητα δηλαδή του διεθνούς στράικερ να βρίσκει την καλή πάσα, ώστε Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ αλλά και οι εξτρέμ, να βρίσκουν δίχτυα μέσα απ’ τις συνεργασίες με τον Ιρανό.

Το σίγουρο είναι ότι ο Ταρέμι έδειξε από την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού, πως είναι παίκτης που μπορεί να «φορτώσει» με πολλά γκολ τις αντίπαλες άμυνες, έχοντας βεβαίως ως μεγάλο πλεονέκτημα και τις σπουδαίες παραστάσεις που έχει στην καριέρα του.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο διεθνής σέντερ φορ έχει φορέσει τις φανέλες της Ίντερ και της Πόρτο κι αυτό φανερώνει πολλά για την αξία του.