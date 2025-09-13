Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής

Δορυφόροι στο Αιγαίο

Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο για πάρκα, αλιεία και ροές

Εντός των προσεχών ημερών η κοινή υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τη συνεργασία της Αθήνας με την Google

Το γεωπολιτικό στοίχημα με τη Chevron

Τι δηλώνουν στο «Β» ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Γιάννης Μανιάτης

Σε τέλμα η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

ΤΟ ΒΗΜΑ

Παιχνίδι με τη φωτιά

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Γράφουν:

Θεόδωρος Σκυλακάκης

«Ο μαρξισμός αχρηστεύεται, ο φιλελευθερισμός δεν αισθάνεται καθόλου καλά»

Στέφανος Κασιμάτης

Ευτυχώς, στο καλώδιο αποφύγαμε δράματα και ηρωισμούς το καναπέ

Μιχάλης Σάλλας

Υπάρχει ρεαλιστική λύση για τις κρατικές εγγυήσεις στα κόκκινα δάνεια

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Το θέμα στη ΝΔ είναι ποιος θα πατήσει το κουμπί και πότε

Μετά τη ΔΕΘ

Πρώην και νυν στον αστερισμό του rebranding

Εθνικό απολυτήριο

Μίνι Πανελλαδικές – Τράπεζα θεμάτων με πολλαπλές επιλογές

Μελέτη

Οι ευάλωτες ομάδες – Τα γλυκαντικά μας κλέβουν χρόνια

ΟΨΕΙΣ

Φοίβος Οικονομίδης

«Να σας πω γιατί δεν κάνω παιδιά»

Αθηνά Ντούρου

«Σε σχολεία με ρωτούσαν “τι θα κάνεις εσύ εδώ”»

«Ο Χαρταετός» της Αθηνάς Κακούρη, «Αργυρώ – 35 φαγητά και γλυκά για παιδιά» & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Ο Χαρταετός» της Αθηνάς Κακούρη, το νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO

Ο Χαρταετός Της Αθηνάς Κακούρη

Η αφήγηση μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1871, μια πόλη που γιορτάζει τα 50 χρόνια από την Επανάσταση, υποδέχεται με δέος το σκήνωμα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, αλλά και δοκιμάζεται από την πολιτική ίντριγκα, τις φιλοδοξίες και την αχόρταγη δίψα για πλούτο και εξουσία.

Μέσα στον ανεμοστρόβιλο των Λαυρεωτικών, ο «Χαρταετός» – το μεγάλο ασημένιο όραμα της εποχής – υψώνεται στον αττικό ουρανό, συμβολίζοντας μια κοινωνία που παρασύρεται ανάμεσα σε πατριωτικά ιδανικά και σκοτεινές επιδιώξεις. Η συγγραφέας ζωντανεύει μια Αθήνα που μόλις διαμορφώνει την ταυτότητά της: ο Ιλισός παραμένει ποταμάκι, τα Πατήσια είναι ακόμη εξοχή, τα αμπέλια πνίγουν τους Αμπελοκήπους και ο Βράχος δεσπόζει ορατός από κάθε γωνιά.

Στο καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» πολιτικοί, ποιητές και δημοσιογράφοι φλογερά συζητούν την επικαιρότητα, ενώ στους Αέρηδες βρίσκουν καταφύγιο τα αδέσποτα αγόρια που ζουν πουλώντας εφημερίδες και γυαλίζοντας παπούτσια. Με πλοκή γεμάτη ένταση και εικόνες ανεπανάληπτης ομορφιάς, η Κακούρη ξετυλίγει μια ιστορία ανθρώπων που παλεύουν, υποφέρουν ή εκμεταλλεύονται την κρίση – μια κρίση που δεν περιορίζεται στα Λαυρεωτικά, αλλά διατρέχει ολόκληρη την κοινωνία.

ΑΡΓΥΡΩ 35 φαγητά και γλυκά για παιδιά

Οι διακοπές τελείωσαν, τα σχολεία άνοιξαν και οι ρυθμοί της καθημερινότητας επέστρεψαν. Μαζί τους όμως έρχεται και η γνώριμη αγωνία κάθε γονιού: «Τι θα φάει σήμερα το παιδί;».

Στο τραπέζι, στο lunch box ή στο απογευματινό σνακ, οι μικροί μας ήρωες χρειάζονται φαγητά που να είναι θρεπτικά αλλά και δελεαστικά. Και η Αργυρώ ξέρει τον τρόπο! Με τη ματιά της μητέρας και την εμπειρία της ως μαγείρισσα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων οικογενειών, δημιουργεί συνταγές που συνδυάζουν γεύση, υγεία και απλότητα.

Από μπιφτεκάκια γεμάτα λαχανικά μέχρι τορτελίνια σε κρεμώδη ντοματόσουπα, και από γρήγορη πίτσα με γιαούρτι μέχρι μάφινς σοκολάτας με κρυμμένα λαχανικά. Κάθε συνταγή είναι προσεγμένη βήμα-βήμα, εύκολη στην εκτέλεση και φτιαγμένη για να εντάσσεται στην καθημερινότητα χωρίς κόπο.

Μαζί, έρχονται tips, μικρά μυστικά και ιδέες οργάνωσης που κάνουν τη ζωή των γονιών πιο απλή, ενώ γεμίζουν το τραπέζι με αληθινές νοστιμιές που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Αυτή τη σεζόν, η κουζίνα γεμίζει χαρά και δημιουργία!

ΒΗΜΑGAZINO

στο εξώφυλλό είναι η Ασμίκ Γκριγκοριάν. Η νεαρή ντίβα της όπερας η οποία θεωρείται κορυφαία σήμερα στον κόσμο παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο “BHMAGAZINO”.

Περιζήτητη, ταλαντούχα, πολυταξιδευμένη τραγουδάει στα μεγαλύτερα θέατρα του πλανήτη. «Το σπίτι μου είναι εκεί όπου βρίσκομαι κάθε φορά» λέει η λυρική καλλιτέχνις η οποία φθάνει τον Οκτώβριο στην Αθήνα για το ντεμπούτο της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «O Xαρταετός»: €1,70 )