Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Δορυφόροι στο Αιγαίο
Media 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:00

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Δορυφόροι στο Αιγαίο

Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο για πάρκα, αλιεία και ροές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής

Δορυφόροι στο Αιγαίο

Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο για πάρκα, αλιεία και ροές

  • Εντός των προσεχών ημερών η κοινή υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τη συνεργασία της Αθήνας με την Google
  • Το γεωπολιτικό στοίχημα με τη Chevron
  • Τι δηλώνουν στο «Β» ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Γιάννης Μανιάτης
  • Σε τέλμα η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

***

ΤΟ ΒΗΜΑ

Παιχνίδι με τη φωτιά

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

***

Γράφουν:

Θεόδωρος Σκυλακάκης

«Ο μαρξισμός αχρηστεύεται, ο φιλελευθερισμός δεν αισθάνεται καθόλου καλά»

***

Στέφανος Κασιμάτης

Ευτυχώς, στο καλώδιο αποφύγαμε δράματα και ηρωισμούς το καναπέ

***

Μιχάλης Σάλλας

Υπάρχει ρεαλιστική λύση για τις κρατικές εγγυήσεις στα κόκκινα δάνεια

***

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Το θέμα στη ΝΔ είναι ποιος θα πατήσει το κουμπί και πότε

***

Διαβάστε ακόμη:

Μετά τη ΔΕΘ

Πρώην και νυν στον αστερισμό του rebranding

***

Εθνικό απολυτήριο

Μίνι Πανελλαδικές – Τράπεζα θεμάτων με πολλαπλές επιλογές

***

Μελέτη

Οι ευάλωτες ομάδες – Τα γλυκαντικά μας κλέβουν χρόνια

***

ΟΨΕΙΣ

Φοίβος Οικονομίδης

«Να σας πω γιατί δεν κάνω παιδιά»

***

Αθηνά Ντούρου

«Σε σχολεία με ρωτούσαν “τι θα κάνεις εσύ εδώ”»

***

Ακόμη αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

«Ο Χαρταετός» της Αθηνάς Κακούρη, «Αργυρώ – 35 φαγητά και γλυκά για παιδιά» & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Ο Χαρταετός» της Αθηνάς Κακούρη, το νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO

Ο Χαρταετός Της Αθηνάς Κακούρη

Η αφήγηση μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1871, μια πόλη που γιορτάζει τα 50 χρόνια από την Επανάσταση, υποδέχεται με δέος το σκήνωμα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, αλλά και δοκιμάζεται από την πολιτική ίντριγκα, τις φιλοδοξίες και την αχόρταγη δίψα για πλούτο και εξουσία.

Μέσα στον ανεμοστρόβιλο των Λαυρεωτικών, ο «Χαρταετός» – το μεγάλο ασημένιο όραμα της εποχής – υψώνεται στον αττικό ουρανό, συμβολίζοντας μια κοινωνία που παρασύρεται ανάμεσα σε πατριωτικά ιδανικά και σκοτεινές επιδιώξεις. Η συγγραφέας ζωντανεύει μια Αθήνα που μόλις διαμορφώνει την ταυτότητά της: ο Ιλισός παραμένει ποταμάκι, τα Πατήσια είναι ακόμη εξοχή, τα αμπέλια πνίγουν τους Αμπελοκήπους και ο Βράχος δεσπόζει ορατός από κάθε γωνιά.

Στο καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» πολιτικοί, ποιητές και δημοσιογράφοι φλογερά συζητούν την επικαιρότητα, ενώ στους Αέρηδες βρίσκουν καταφύγιο τα αδέσποτα αγόρια που ζουν πουλώντας εφημερίδες και γυαλίζοντας παπούτσια. Με πλοκή γεμάτη ένταση και εικόνες ανεπανάληπτης ομορφιάς, η Κακούρη ξετυλίγει μια ιστορία ανθρώπων που παλεύουν, υποφέρουν ή εκμεταλλεύονται την κρίση – μια κρίση που δεν περιορίζεται στα Λαυρεωτικά, αλλά διατρέχει ολόκληρη την κοινωνία.

ΑΡΓΥΡΩ 35 φαγητά και γλυκά για παιδιά

Οι διακοπές τελείωσαν, τα σχολεία άνοιξαν και οι ρυθμοί της καθημερινότητας επέστρεψαν. Μαζί τους όμως έρχεται και η γνώριμη αγωνία κάθε γονιού: «Τι θα φάει σήμερα το παιδί;».

Στο τραπέζι, στο lunch box ή στο απογευματινό σνακ, οι μικροί μας ήρωες χρειάζονται φαγητά που να είναι θρεπτικά αλλά και δελεαστικά. Και η Αργυρώ ξέρει τον τρόπο! Με τη ματιά της μητέρας και την εμπειρία της ως μαγείρισσα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων οικογενειών, δημιουργεί συνταγές που συνδυάζουν γεύση, υγεία και απλότητα.

Από μπιφτεκάκια γεμάτα λαχανικά μέχρι τορτελίνια σε κρεμώδη ντοματόσουπα, και από γρήγορη πίτσα με γιαούρτι μέχρι μάφινς σοκολάτας με κρυμμένα λαχανικά. Κάθε συνταγή είναι προσεγμένη βήμα-βήμα, εύκολη στην εκτέλεση και φτιαγμένη για να εντάσσεται στην καθημερινότητα χωρίς κόπο.

Μαζί, έρχονται tips, μικρά μυστικά και ιδέες οργάνωσης που κάνουν τη ζωή των γονιών πιο απλή, ενώ γεμίζουν το τραπέζι με αληθινές νοστιμιές που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Αυτή τη σεζόν, η κουζίνα γεμίζει χαρά και δημιουργία!

ΒΗΜΑGAZINO

στο εξώφυλλό είναι η Ασμίκ Γκριγκοριάν. Η νεαρή ντίβα της όπερας η οποία θεωρείται κορυφαία σήμερα στον κόσμο παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο “BHMAGAZINO”.

Περιζήτητη, ταλαντούχα, πολυταξιδευμένη τραγουδάει στα μεγαλύτερα θέατρα του πλανήτη. «Το σπίτι μου είναι εκεί όπου βρίσκομαι κάθε φορά» λέει η λυρική καλλιτέχνις η οποία φθάνει τον Οκτώβριο στην Αθήνα για το ντεμπούτο της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «O Xαρταετός»: €1,70 )

World
Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Media
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι κανόνες που πρέπει οι γονείς να θέσουν μαζί με τα παιδιά τους για την χρήση της
Όρια αντί αποφυγής 14.09.25

Οι κανόνες που πρέπει οι γονείς να θέσουν μαζί με τα παιδιά τους για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Αντί να απαγορεύσετε σε ένα παιδί την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέποντάς την σε «απαγορευμένο καρπό», μήπως είναι καλύτερα να θέσετε μαζί κάποιους όρους για την ασφαλή χρήση;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τη Βενεζουέλα
Κόσμος 14.09.25

Τουλάχιστον 5 F-35 μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω κλιμάκωσης της κόντρας των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε επ' αυτοφώρω» 5 από τα 10 F-35 τα οποία φέρονται να βρίσκονται σε στρατιωτική βάση στο Πουέρτο Ρίκο την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
Κόσμος 14.09.25

Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας

Η Κιμ Γιο Τζονγκ -αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν- εκτόξευσε απειλές από την Βόρεια Κορέα εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεών τους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14.09.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στο Ισραήλ για να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13.09.25

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
