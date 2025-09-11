BHMAGAZINO: Έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Αυτή την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, το νέο τεύχος του BHMAGAZINO έρχεται με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ γεμάτο ιστορίες που συναρπάζουν, συγκινούν και ταξιδεύουν τον αναγνώστη σε τόπους, πρόσωπα και εμπειρίες που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ο Αρι Σεθ Κοέν, ο Αμερικανός φωτογράφος που έχει υμνήσει με τον φακό του τη δύναμη της διαφορετικότητας, μιλά για την ουσία και την ομορφιά της γήρανσης, με αφορμή την έκθεσή του στο πλαίσιο της Art Athina 2025.

Η κορυφαία σοπράνο Ασμίκ Γκριγκοριάν, λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αποκαλύπτει πώς ισορροπεί ανάμεσα στις απαιτήσεις της διεθνούς καριέρας και τον ρόλο της μητέρας.

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Ντάλας, το κέντρο της αμερικανικής λάμψης αλλά και των αντιφάσεων, φωτίζει το παρελθόν και το παρόν μιας πόλης-συμβόλου.

Την ίδια στιγμή, η επαναπροβολή της ταινίας Laura στα θερινά σινεμά μάς ταξιδεύει ξανά στη γοητεία και την τραγική μοίρα της ηθοποιού που τη σφράγισε.

Από την Αφρική, ο ποταμός Μάρα γίνεται ο άξονας μιας αφήγησης για τη ζωή που τροφοδοτεί, αλλά και για την ευθραυστότητά του απέναντι στις πιέσεις του σήμερα. Στην Ολλανδία, το Μουσείο Voorlinden μάς συστήνει την οπτική του μεγαλύτερου Ολλανδού συλλέκτη Σύγχρονης Τέχνης και τη γόνιμη σχέση του με το φυσικό τοπίο.

Και τέλος, στη Ρώμη, το θρυλικό PierLuigi αφηγείται την ιστορία μιας οστερίας που μεταμορφώθηκε σε διεθνές στέκι, όπου σταρ και ηγέτες μοιράστηκαν γεύσεις και μυστικά, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της Αιώνιας Πόλης.

