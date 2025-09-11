Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 14 Σεπτεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
11 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:04

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 14 Σεπτεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με το βιβλίο «Ο Χαρταετός» της Αθηνάς Κακούρη, το νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ και, όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Vita.gr
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Spotlight

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Ο Χαρταετός» της Αθηνάς Κακούρη, το νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ο Χαρταετός
Της Αθηνάς Κακούρη

Η αφήγηση μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1871, μια πόλη που γιορτάζει τα 50 χρόνια από την Επανάσταση, υποδέχεται με δέος το σκήνωμα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, αλλά και δοκιμάζεται από την πολιτική ίντριγκα, τις φιλοδοξίες και την αχόρταγη δίψα για πλούτο και εξουσία. Μέσα στον ανεμοστρόβιλο των Λαυρεωτικών, ο «Χαρταετός» – το μεγάλο ασημένιο όραμα της εποχής – υψώνεται στον αττικό ουρανό, συμβολίζοντας μια κοινωνία που παρασύρεται ανάμεσα σε πατριωτικά ιδανικά και σκοτεινές επιδιώξεις.

Η συγγραφέας ζωντανεύει μια Αθήνα που μόλις διαμορφώνει την ταυτότητά της:
ο Ιλισός παραμένει ποταμάκι, τα Πατήσια είναι ακόμη εξοχή, τα αμπέλια πνίγουν τους Αμπελοκήπους και ο Βράχος δεσπόζει ορατός από κάθε γωνιά. Στο καφενείο «Η Ωραία Ελλάς» πολιτικοί, ποιητές και δημοσιογράφοι φλογερά συζητούν την επικαιρότητα, ενώ στους Αέρηδες βρίσκουν καταφύγιο τα αδέσποτα αγόρια που ζουν πουλώντας εφημερίδες και γυαλίζοντας παπούτσια.
Με πλοκή γεμάτη ένταση και εικόνες ανεπανάληπτης ομορφιάς, η Κακούρη ξετυλίγει μια ιστορία ανθρώπων που παλεύουν, υποφέρουν ή εκμεταλλεύονται την κρίση – μια κρίση που δεν περιορίζεται στα Λαυρεωτικά, αλλά διατρέχει ολόκληρη την κοινωνία.

ΑΡΓΥΡΩ
35 φαγητά και γλυκά για παιδιά

Οι διακοπές τελείωσαν, τα σχολεία άνοιξαν και οι ρυθμοί της καθημερινότητας επέστρεψαν. Μαζί τους όμως έρχεται και η γνώριμη αγωνία κάθε γονιού: «Τι θα φάει σήμερα το παιδί;». Στο τραπέζι, στο lunch box ή στο απογευματινό σνακ, οι μικροί μας ήρωες χρειάζονται φαγητά που να είναι θρεπτικά αλλά και δελεαστικά. Και η Αργυρώ ξέρει τον τρόπο!

Με τη ματιά της μητέρας και την εμπειρία της ως μαγείρισσα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων οικογενειών, δημιουργεί συνταγές που συνδυάζουν γεύση, υγεία και απλότητα. Από μπιφτεκάκια γεμάτα λαχανικά μέχρι τορτελίνια σε κρεμώδη ντοματόσουπα, και από γρήγορη πίτσα με γιαούρτι μέχρι μάφινς σοκολάτας με κρυμμένα λαχανικά.

Κάθε συνταγή είναι προσεγμένη βήμα-βήμα, εύκολη στην εκτέλεση και φτιαγμένη για να εντάσσεται στην καθημερινότητα χωρίς κόπο. Μαζί, έρχονται tips, μικρά μυστικά και ιδέες οργάνωσης που κάνουν τη ζωή των γονιών πιο απλή, ενώ γεμίζουν το τραπέζι με αληθινές νοστιμιές που αγαπούν μικροί και μεγάλοι.

Αυτή τη σεζόν, η κουζίνα γεμίζει χαρά και δημιουργία!

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό είναι η Ασμίκ Γκριγκοριάν. Η νεαρή ντίβα της όπερας η οποία θεωρείται κορυφαία σήμερα στον κόσμο παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο “BHMAGAZINO”. Περιζήτητη, ταλαντούχα, πολυταξιδευμένη τραγουδάει στα μεγαλύτερα θέατρα του πλανήτη. «Το σπίτι μου είναι εκεί όπου βρίσκομαι κάθε φορά» λέει η λυρική καλλιτέχνις η οποία φθάνει τον Οκτώβριο στην Αθήνα για το ντεμπούτο της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

Vita.gr
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

inWellness
inTown
Media
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Πώς δρούσε 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική: Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό
Στο Μαρούσι 11.09.25

Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν
Ντροπή 11.09.25

Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μιλούν στο in
«Είμαστε αριθμοί» 11.09.25

Σχολικός Εκφοβισμός: Η πραγματικότητα πίσω από τα περιστατικά – Ειδικοί μιλούν στο in

Ο σχολικός εκφοβισμός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση, με τις αιτίες να είναι περίπλοκες και βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία, αλλά και στην οικογένεια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο