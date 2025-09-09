Αργυρώ – 35 Φαγητά και Γλυκά για Παιδιά: Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τον πιο γευστικό τρόπο! Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, μαζί με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, κυκλοφορεί το νέο βιβλίο συνταγών της αγαπημένης μας Αργυρώς Μπαρμπαρίγου: «35 φαγητά και γλυκά για παιδιά».

Οι διακοπές τελείωσαν, τα σχολεία άνοιξαν και οι ρυθμοί της καθημερινότητας επέστρεψαν. Μαζί τους όμως έρχεται και η γνώριμη αγωνία κάθε γονιού: «Τι θα φάει σήμερα το παιδί;». Στο τραπέζι, στο lunch box ή στο απογευματινό σνακ, οι μικροί μας ήρωες χρειάζονται φαγητά που να είναι θρεπτικά αλλά και δελεαστικά. Και η Αργυρώ ξέρει τον τρόπο!

Με τη ματιά της μητέρας και την εμπειρία της ως μαγείρισσα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων οικογενειών, δημιουργεί συνταγές που συνδυάζουν γεύση, υγεία και απλότητα. Από μπιφτεκάκια γεμάτα λαχανικά μέχρι τορτελίνια σε κρεμώδη ντοματόσουπα, και από γρήγορη πίτσα με γιαούρτι μέχρι μάφινς σοκολάτας με κρυμμένα λαχανικά.

Κάθε συνταγή είναι προσεγμένη βήμα-βήμα, εύκολη στην εκτέλεση και φτιαγμένη για να εντάσσεται στην καθημερινότητα χωρίς κόπο. Μαζί, έρχονται tips, μικρά μυστικά και ιδέες οργάνωσης που κάνουν τη ζωή των γονιών πιο απλή, ενώ γεμίζουν το τραπέζι με αληθινές νοστιμιές που αγαπούν μικροί και μεγάλοι.

Αυτή τη σεζόν, η κουζίνα γεμίζει χαρά και δημιουργία.

Το βιβλίο «35 φαγητά και γλυκά για παιδιά» της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου είναι το απόλυτο εργαλείο κάθε οικογένειας και σίγουρα θα βρει μόνιμη θέση στον πάγκο σας.

Μην το χάσετε!

Κυκλοφορεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου με ΤΟ ΒΗΜΑ