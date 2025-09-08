Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, έξι από τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom.

Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν επί τόπου και η επίθεση διερευνάται, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης