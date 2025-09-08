Ιερουσαλήμ: Ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – 15 τραυματίες, νεκροί οι δράστες
Έξι από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση
Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, έξι από τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Μagen David Adom.
Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν επί τόπου και η επίθεση διερευνάται, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.
Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Footage showing the shooting in Jerusalem. https://t.co/NpowVDfCa6 pic.twitter.com/9RPNhjYG70
— Clash Report (@clashreport) September 8, 2025
BREAKING: At least 15 people injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 6 seriously injured.
Israeli media says it is a «terror attack.» pic.twitter.com/A3qvg28cer
— Clash Report (@clashreport) September 8, 2025
