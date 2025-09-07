sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:05

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, οδήγησαν σε διακοπή των πρωταθλητών στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά την επόμενη εβδομάδα οι σύλλογοι επιστρέφουν στην δράση.

Στον Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε τρεις μέρες ρεπό στους «ερυθρόλευκους» που είχαν μείνει στο Ρέντη (όσοι δηλαδή δεν είχαν υποχρεώσεις με Εθνικές ομάδες) αλλά αύριο το πρόγραμμα έχει επιστροφή σε ρυθμούς προπονήσεων.

Οι πειραιώτες αντιμετωπίζουν το Σάββατο τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη και φυσικά μοναδικός στόχος της ομάδας του λιμανιού είναι το 3Χ3, η τρίτη δηλαδή νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Ο Μεντιλίμπαρ θα μιλήσει στους παίκτες του, (μόλις επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς στο Ρέντη) για την αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών και τα όσα θα πει ο Ισπανός τεχνικός έχουν μεγάλη σημασία, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα οι «ερυθρόλευκοι» στον αγώνα του Σαββάτου.

Πάμε λοιπόν να δούμε τους τρία σημαντικά στοιχεία που έχει στο νου του ο προπονητής του Ολυμπιακού.

1.Πάντα μετά από παιχνίδια Εθνικών ομάδων (μετά δηλαδή από διακοπή πρωταθλημάτων) μεγαλώνει ο κίνδυνος γκέλας κι αυτή είναι μια παράμετρος που έχουν πάντα στην σκέψη τους οι προπονητές.

Ο Μέντι λοιπόν θέλει πρώτα απ’ όλα να δει τους διεθνείς του Ολυμπιακού να επιστρέφουν υγιείς στο Ρέντη κι εν συνέχεια να στρέψουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό.

Θα υπάρχει όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μια σωματική επιβάρυνση για όσους είχαν παιχνίδια με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους κι ακόμα περισσότεροι αυτοί που έχουν να κάνουν και ταξίδια.

Είναι δεδομένο πως μετά από διακοπή πρωταθλήματος οι προπονητές δίνουν ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην σωστή ψυχολογική προετοιμασία των παικτών τους.

2.Ο Ολυμπιακός θ’ αντιμετωπίσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου την Πάφο στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στην League Phase του Champions League και το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό για την ομάδα του λιμανιού.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η επιστροφή των πρωταθλητών Ελλάδος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι τεράστιο γεγονός, αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πρώτα με τον Πανσερραϊκό και μετά με την κυπριακή ομάδα.

Το μόνο λοιπόν που δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, είναι να δει τους παίκτες του να σκέφτονται την πρεμιέρα του Champions League και όχι τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Αυτή είναι μία «παγίδα» και ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Πειραιά θα μιλήσει στους «ερυθρόλευκους» για την προσοχή που πρέπει να δείξουν στην σαββατιάτικη αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα των Σερρών.

Όπως προαναφέραμε, οι παίκτες του Ολυμπιακού που δεν είχαν υποχρεώσεις με Εθνικές ομάδες, θα επιστρέψουν στο Ρέντη για προπόνηση κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισημάνουμε, ότι ο Ντάνιλ Ποντένσε αναμένεται ν’ ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας.

Αυτή θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για τον Μεντιλίμπαρ, ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν, καθώς όλοι βεβαίως γνωρίζουν τις πολύτιμες λύσεις που μπορεί να δώσει ο Πορτογάλος άσος των πρωταθλητών.

Ο ίδιος ο Ποντένσε θέλει να δηλώσει «παρών» στον αγώνα του Σαββάτου και να τεθεί στην διάθεση του Μεντιλίμπαρ και γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, πήγε χθες και σήμερα στο Ρέντη για να κάνει έξτρα ατομικό πρόγραμμα κι αυτό φανερώνει πολλά για την «κάψα» του Πορτογάλου να είναι πανέτοιμος να παίξει σε λίγες μέρες.

