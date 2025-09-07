Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Ο Μπιλ Μάρεϊ έχει τη φήμη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τον προσεγγίσεις – για χρόνια, λέγεται, είχε μόνο έναν αριθμό φαξ και μια μυστική τηλεφωνική γραμμή. Ο Ράιαν Ρέινολντς το βίωσε έντονα όταν προσπάθησε να τον πείσει να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του «John Candy: I Like Me».

Όπως αποκάλυψε ο Ράιαν Ρέινολντς στην πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, έφτασε σε σημείο απελπισίας. Ο Μάρεϊ δεν έλεγε ούτε «ναι» ούτε «όχι» και ο χρόνος πίεζε. Έτσι, ο Ρέινολντς σκέφτηκε να παίξει το τελευταίο του χαρτί: τον γιο του, Όλιν.

«Κάνε τη συνέντευξη, Μπιλ!».

Ένα βράδυ, γύρω στις 11:30, ο μικρός ξύπνησε για να δείξει στον πατέρα του το μπλουζάκι του με τα «Jingle Bells». Ο Ράιαν Ρέινολντς άρπαξε την ευκαιρία. «Του είπα: ‘Προσπαθώ να στείλω ένα βίντεο στον Μπιλ, πες του να κάνει τη συνέντευξη’», θυμάται. Ο μικρός, με παιδική αυστηρότητα, κοίταξε την κάμερα και φώναξε: «Κάνε τη συνέντευξη, Μπιλ!».

Ο Ράιαν Ρέινολντς γέλασε, λέγοντας πως «αν μπορείς να πεις όχι σε ένα παιδί έτσι, τότε δεν ξέρω τι τέρας είσαι». Και πράγματι, το κόλπο έπιασε: λίγο αργότερα, ο Μάρεϊ απάντησε και δέχτηκε να συμμετάσχει.

Η παρουσία του Μάρεϊ στην ταινία είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς στο παρελθόν είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζον Κάντι στην ταινία Stripes (1981). Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται συγκινημένος, μιλώντας για τον φίλο και συνεργάτη του, που πέθανε πρόωρα το 1994, μόλις 43 ετών.

Το «John Candy: I Like Me», σε σκηνοθεσία Κόλιν Χανκς, θα προβληθεί παγκοσμίως στις 10 Οκτωβρίου στο Prime Video, θυμίζοντας σε παλιούς και νέους θεατές την ευγένεια και το ταλέντο ενός από τους πιο αγαπητούς κωμικούς του Χόλιγουντ.