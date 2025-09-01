Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα. Ο Τούρκος κρατούμενος, 32 ετών, που είχε συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού σώματος και χερσαίες δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού που ερευνούν τις ακτές της Χίου και των Οινουσσών.

Θρίλερ με κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Ελεύθεροι οι 4 αστυνομικοί, απολογούνται την Τετάρτη

Οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για τη μεταγωγή του συγκεκριμένου αλλά και άλλων κρατουμένων , οδηγήθηκαν χθες στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης το οποίο ανέλαβε το προανακριτικό έργο. Κρατούνταν μέχρι σήμερα το πρωί οπότε οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Με απόφαση εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι και θα απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Παράλληλα ξεκίνησε και πειθαρχική διαδικασία από την αστυνομία.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος, τούρκος υπήκοος, είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.