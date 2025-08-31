Χίος: Βίντεο – ντοκουμέντο από την στιγμή που ο κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα για να δραπετεύσει

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα στην Χίο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέλη του πληρώματος προσπαθούν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο που βρίσκεται ο κρατούμενος.

Μάλιστα σύμφωνα του ΑΝΤ1, ο κρατούμενος κοιμόταν στο πάτωμα με χειροπέδες, κατάφερε να σηκωθεί και την ώρα που ένας επιβάτης άνοιξε μια πόρτα του πλοίου εκείνος πήδηξε στη θάλασσα.

Είχε συλληφθεί για διακίνηση μεταναστών και είχε προφυλακιστεί στον Κορυδαλλό. Η έρευνα του Λιμενικού για τον εντοπισμό του βρίσκεται σε εξέλιξη. Με εντολή εισαγγελέα, συνελήφθησαν οι αστυνομικοί που τον συνόδευσαν.

Υπό κράτηση 4 αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο όταν πήδηξε στη θάλασσα ο κρατούμενος

Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση 4 αστυνομικών (3 ειδικοί φρουροί και 1 υπαρχιφύλακας) που ήταν παρόντες όταν διέφυγε ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα.

Όπως διευκρινίζεται από την ΕΛ.ΑΣ όλοι υπηρετούν στη διεύθυνση μεταγωγικών δικαστηρίων Αττικής όπου και διατάχθηκε η μεταγωγή τους απόψε 31/8 και ώρα 21:00.

Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Άκαρπες οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Μέχρι στιγμής πάντως άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του αλλοδαπού κρατούμενου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.