Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.
- Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
- Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
- Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος
- Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή η απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ανάθεσης της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου καθώς και η πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης των υπηρεσιών απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου.
Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής προσθέτει, ότι «μετά την ανάταξη της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε με την χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου Ηρακλείου και την ενίσχυση και άλλων Υπηρεσιών, επόμενος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της αποκομιδής.
Σχέδιο-γέφυρα
Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας που περιλαμβάνονται σε αυτό σχέδιο – γέφυρα. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες λύσεις θα εφαρμοστούν το επόμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2025) και μέχρι την ανάδειξη του εξωτερικού συνεργάτη που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό».
*πηγή φωτογραφίας, δήμος Ηρακλείου
- Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
- Έγινε η φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
- Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
- Μαίρη Βυτινάρος: Το εντυπωσιακό μοντέλο απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο
- Σε λειτουργία η πρώτη εμπορική μονάδα αποθήκευσης CO2 στο υπέδαφος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις