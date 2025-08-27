Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή η απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ανάθεσης της υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου καθώς και η πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης των υπηρεσιών απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στον Δήμο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής προσθέτει, ότι «μετά την ανάταξη της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε με την χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων του Δήμου Ηρακλείου και την ενίσχυση και άλλων Υπηρεσιών, επόμενος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της αποκομιδής.

Σχέδιο-γέφυρα

Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας που περιλαμβάνονται σε αυτό σχέδιο – γέφυρα. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες λύσεις θα εφαρμοστούν το επόμενο τρίμηνο (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2025) και μέχρι την ανάδειξη του εξωτερικού συνεργάτη που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό».

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Ηρακλείου