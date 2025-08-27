Στην Μύκονο παραθερίζει τις τελευταίες μέρες η Μαίρη Βυτινάρος. Η Ελληνοαυστραλή καλλονή έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μετά την συμμετοχή της ως model instructor στον πέμπτο κύκλο του GNTM.

Το 32χρονο μοντέλο, με ύψος 1,85, γεννημένο στην Μελβούρνη είναι τρίτης γενιάς Ελληνίδα της Αυστραλίας, από Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα μητέρα.

Μαίρη Βυτινάρος: Χαλαρές στιγμές στα Ματογιάννια της Μυκόνου

Η όμορφη Βυτινάρος το πρωί κάνεις τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά και το βράδυ απολαμβάνει την νυχτερινή ζωή του νησιού των Ανέμων.

Η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε να περπατάει στα Ματογιάννια αγκαζέ με τον καλό της φίλο, Jack Morgan. Έχοντας πιάσει τα μαλλιά της κότσο και φορώντας ένα απαστράπτον λευκό φόρεμα μαγνήτισε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Για τη διασκέδασή της με την παρέα της προτίμησε το glamorous cabaret club, Lio.

Μαίρη Βυτινάρος: Οι απαιτήσεις του modeling και το βάρος της

Σε συνέντευξή της η Μαίρη Βυτινάρος εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον απαιτητικό χώρο του μόντελινγκ σχετικά με το βάρος της.

«Άκουσα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς, που είναι πολύ, γιατί είμαι και πολύ ψηλή. Να χάσω, να χάσω.

Με έπαιρνε το πρακτορείο μου κάθε μέρα και με ρωτούσε τι έφαγα, τι έκανα για προπόνηση, γιατί δεν πήγα στο γυμναστήριο για οκτώ ώρες. Μου είπαν να κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς».

* Πηγή: Mykonos Live TV