Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Την δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Οι νέες δομές απευθύνονται σε συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας, εξασφαλίζοντάς τους ασφαλή στέγη, συνεχή υποστήριξη και, πάνω από όλα, αξιοπρεπή ζωή με ίσες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανακοίνωση της η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν είναι απλώς κατοικίες· αποτελούν μικρές, οικείες μονάδες όπου οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αναπτύσσουν δεξιότητες, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία. Πρόκειται για κρίσιμο βήμα στην πορεία αποϊδρυματοποίησης και στην ουσιαστική κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ.

Δικαιούχοι της πράξης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία ΣΥΔ. Η υποβολή προτάσεων ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2025, αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ (www.logon.ops.gr).

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου