Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού νερού στη Λευκάδα

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού νερού που συνδέει την Αιτωλοακαρνανία με το νησί της Λευκάδας.

Η αντικατάσταση του παλαιού και φθαρμένου αγωγού, που επί σειρά ετών παρουσίαζε σοβαρές βλάβες, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή Λευκάδας σε σχετική της τοποθέτηση, θα δώσει οριστική λύση στα χρόνια προβλήματα υδροδότησης της Λευκάδας, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, όταν οι ανάγκες σε νερό αυξάνονται σημαντικά.

Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου αγωγού τελευταίας τεχνολογίας, με υψηλές προδιαγραφές αντοχής και ασφάλειας, διασφαλίζοντας τη σταθερή παροχή και την ποιότητα του νερού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Στόχος η επάρκεια του νερού

Ο Δήμαρχος Λευκάδας, Δρ. Ξενοφών Βεργίνης δήλωσε:

«Η αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού νερού είναι ένα έργο πνοής για τη Λευκάδα. Πρόκειται, για μια υποδομή που θα εξασφαλίσει την επάρκεια και την ποιότητα του νερού για τις επόμενες δεκαετίες, απαλλάσσοντας το νησί μας από χρόνιες δυσκολίες. Με τη συνεργασία όλων, καταφέρνουμε να κάνουμε πράξη ένα αίτημα που εκκρεμούσε για πολλά χρόνια».