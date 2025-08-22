Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Στη γυναικοκτονία της 36χρονης στον Βόλο από τον σύζυγό της, μπροστά στα μάτια της κόρης τους, αναφέρεται η Νέα Αριστερά, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει «χωρίς άλλη καθυστέρηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας».

«Η στυγερή δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, συγκλονίζει και ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει την πιο σκοτεινή όψη της πατριαρχικής βίας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως η Πατησίων προσθέτει πως «η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στις γυναίκες και απαιτεί την άμεση νομική κατοχύρωση του όρου ‘γυναικοκτονία’ στο ελληνικό δίκαιο. Όσο η Πολιτεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτά τα εγκλήματα σαν ‘οικογενειακές τραγωδίες’ ή ‘ανθρωποκτονίες εν βρασμώ ψυχής’, παραμένει συνένοχη στη διαιώνιση της βίας».

Συμπληρώνει πως «η συστηματική εξόντωση γυναικών από τους συντρόφους, τους συζύγους ή τους πρώην τους δεν είναι ατομικές παρεκτροπές· είναι συλλογικό κοινωνικό έγκλημα που πηγάζει από σχέσεις εξουσίας, ανισότητες και την πατριαρχική κουλτούρα».

Τέλος, η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα».

Μπροστά στα μάτια της κόρης τους η γυναικοκτονία στον Βόλο

Υπενθυμίζεται ότι, γυναικοκτονία με θύμα 36χρονη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και πλέον αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο καβγάς του ζευγαριού σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, με τον άνδρα να μαχαιρώνει την άτυχη γυναίκα μια φορά.

Ενώ η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει, ο δράστης της κατάφερε άλλο ένα χτύπημα, ενώ την πέταξε στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν επί της οδού Κωνσταντά.

Η γειτονιά επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ενώ άμεσα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες η κόρη του ζευγαριού καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε.