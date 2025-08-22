ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Ακόμα μια γυναικοκτονία, στον Βόλο αυτή τη φορά. Ακόμα ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τη δολοφονία 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να προβεί στην νομική αναγνώριση του όρου, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Καταληκτικά υπογραμμίζει πως «χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά».

Μπροστά στα μάτια της κόρης τους η γυναικοκτονία στον Βόλο

Υπενθυμίζεται ότι, γυναικοκτονία με θύμα 36χρονη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και πλέον αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο καβγάς του ζευγαριού σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, με τον άνδρα να μαχαιρώνει την άτυχη γυναίκα μια φορά.

Ενώ η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει, ο δράστης της κατάφερε άλλο ένα χτύπημα, ενώ την πέταξε στη τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας που διέμεναν επί της οδού Κωνσταντά.

Η γειτονιά επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ενώ άμεσα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες η κόρη του ζευγαριού καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε.