Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους
Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Δήλου, με τους δύο επιβαίνοντες σε αυτό να απομακρύνονται τελικά με ασφάλεια από το σκάφος, με τη συνδρομή του Λιμενικού που είχε ειδοποιηθεί.
Ειδικότερα, σήμανε συναγερμός στη Μύκονο όταν στελέχη του τοπικού Λιμεναρχείου ενημερώθηκαν για φωτιά σε σκάφος λίγο πιο έξω από την Δήλο.
Άμεσα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό. Με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
