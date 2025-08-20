newspaper
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
Ελλάδα 20 Αυγούστου 2025 | 09:12

Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Spotlight

Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Δήλου, με τους δύο επιβαίνοντες σε αυτό να απομακρύνονται τελικά με ασφάλεια από το σκάφος, με τη συνδρομή του Λιμενικού που είχε ειδοποιηθεί.

Ειδικότερα, σήμανε συναγερμός στη Μύκονο όταν στελέχη του τοπικού Λιμεναρχείου ενημερώθηκαν για φωτιά σε σκάφος λίγο πιο έξω από την Δήλο.

Άμεσα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και διαπίστωσαν ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ιστιοπλοϊκό. Με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη
Έλεγχοι με drones 20.08.25

Χιλιάδες καταγγελίες στο MyCoast για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη - Οι περιοχές

Χαλκιδική και Ανατολική Αττική βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις καταγγελίες για παρανομίες, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ
Κλίμα οδύνης 19.08.25

Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Μνημόσυνο για τον 19χρονο Γιάννη – Πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ

Ο πατέρας του σημείωσε ότι οι έλεγχοι που γίνονται πια, έχουν σώσει άλλα παιδιά. Και υπόσχεται να κάνει τα πάντα για μην υπάρξουν άλλα τέτοια δυστυχήματα.

Σύνταξη
MyCoast: Χιλιάδες καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη
Έλεγχοι με drones 20.08.25

Χιλιάδες καταγγελίες στο MyCoast για παράνομη κατάληψη παραλίας και έλλειψη ναυαγοσώστη - Οι περιοχές

Χαλκιδική και Ανατολική Αττική βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις καταγγελίες για παρανομίες, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase

Με ένα παιχνίδι από τα… παλιά συνεχίζεται η τρίτη δόση των προκριματικών για το Κύπελλο Ελλάδας, με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Τουρισμός: «Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» – Ο Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων
Καθηλωμένοι μισθοί 20.08.25

«Η Ελλάδα έχει γίνει η Ταϊλάνδη της Ευρώπης» - Άρθρο του Guardian για τις χαμένες διακοπές των Ελλήνων

Ο τουρισμός αυξάνεται αλλά οι Έλληνες δεν μπορούν πλέον να κάνουν διακοπές - Αφιέρωμα του Guardian αναδεικνύει το «χαμένο όνειρο» των καλοκαιρινών αποδράσεων για τους ντόπιους

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
«Στις προσταγές σας» 20.08.25

Η γάτα απολαμβάνει πάντα τα χάδια μας; - Οι αντιδράσεις της που δείχνουν ότι δεν τα επιθυμεί

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»
Πολιτική κόντρα 20.08.25

Κυβέρνηση σε αποδρομή και αδρανής καταγγέλλει η αντιπολίτευση – «Σε όλα έχουν βρεθεί αναξιόπιστοι»

Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας κατήγγειλαν την κυβέρνηση εν όψει και των «θετικών αφηγημάτων» που αναζητεί για τη ΔΕΘ - Τι είπε ο Βασίλης Οικονόμου από τη ΝΔ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
English edition 20.08.25

Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September

Compensation for livestock and crop losses from Greece’s 2025 summer fires will be fully paid by September 30. Producers are exempt from assessment fees, and digital records will support the expedited claims process

Σύνταξη
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας
Ποιους θα συναντήσουν 20.08.25

Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθούν σήμερα πυρόπληκτες περιοχές - Αύριο στην Αχαΐα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

