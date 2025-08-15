Βλάβη σε ιστιοφόρο με σημαία Γαλλίας στα Σύβοτα – Λαχτάρισαν 4 τουρίστες

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λιμενική Αρχή στα Σύβοτα, μετά από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που αντιμετώπιζε πρόβλημα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι Συβότων.

Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ η βλάβη στο πηδάλιο είχε καταστήσει αδύνατο τον έλεγχό του.

Έσπευσε το Λιμενικό

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ), το οποίο συνόδευσε με ασφάλεια το ιστιοφόρο μέχρι τη θαλάσσια περιοχή «Ζέρη», όπου και αγκυροβόλησε.

Οι επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Συβότων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας εκδόθηκε απαγόρευση απόπλου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.