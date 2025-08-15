Σκάφος συγκρούεται με δύο ιστιοφόρα στην Ερείκουσα – Βίντεο ντοκουμέντο
Από το ατύχημα ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός - Τις εικόνες κατέγραψαν λουόμενοι στην Ερείκουσα
- Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανήγυρι
- Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
- Φωτιά σε άλσος δίπλα στο 1ο Γυμνάσιο και στις αυλές σπιτιών στο Διδυμότειχο
- Ο Μάγος του Οζ: Η οικονομική κληρονομιά του και το ισχυρό αποτύπωμα
Σοκάρει το βίντεο από παραλία στην Ερείκουσα που κατέγραψαν λουόμενοι και δείχνει τη στιγμή που ένα ταχύπλοο σκάφος σημαίας Ιταλίας συγκρούεται με δύο ιστιοφόρα σημαίας Πολωνίας και σημαίας Γερμανίας.
Έντρομοι οι λουόμενοι παρακολουθούν την σκηνή και δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.
Δείτε το βίντεο
Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό
Τις απογευματινές ώρες την 11.08.2025, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Οθωνών ότι ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος σημαίας Ιταλίας προσέκρουσε σε δύο (02) ιστιοφόρα (Ι/Φ) σημαίας Πολωνίας και σημαίας Γερμανίας, εντός του λιμανιού της Ερεικούσας.
Αμέσως στο σημείο μετέβη στέλεχος της Λιμενικής Αρχής των Οθωνών, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη υλικών ζημιών, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός και χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.
Από τον Λιμενικό Σταθμό Οθωνών απαγορεύτηκε ο απόπλους των σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικών αξιοπλοΐας και διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που τα παρακολουθεί.
- Το αμερικανικό νησί από το οποίο μπορείς να περπατήσεις μέχρι τη Ρωσία
- Σκάφος συγκρούεται με δύο ιστιοφόρα στην Ερείκουσα – Βίντεο ντοκουμέντο
- Το ChatGPT ωθεί τους εφήβους στα ναρκωτικά και τον αυτοτραυματισμό, σύμφωνα με μελέτη
- Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: Οι «βασίλισσες» της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αγοράς
- Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
- Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις