Σκάφος συγκρούεται με δύο ιστιοφόρα στην Ερείκουσα – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκάρει το βίντεο από παραλία στην Ερείκουσα που κατέγραψαν λουόμενοι και δείχνει τη στιγμή που ένα ταχύπλοο σκάφος σημαίας Ιταλίας συγκρούεται με δύο ιστιοφόρα σημαίας Πολωνίας και σημαίας Γερμανίας.

Έντρομοι οι λουόμενοι παρακολουθούν την σκηνή και δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.

Δείτε το βίντεο

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό

Τις απογευματινές ώρες την 11.08.2025, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Οθωνών ότι ένα ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος σημαίας Ιταλίας προσέκρουσε σε δύο (02) ιστιοφόρα (Ι/Φ) σημαίας Πολωνίας και σημαίας Γερμανίας, εντός του λιμανιού της Ερεικούσας.

Αμέσως στο σημείο μετέβη στέλεχος της Λιμενικής Αρχής των Οθωνών, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη υλικών ζημιών, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός και χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Οθωνών απαγορεύτηκε ο απόπλους των σκαφών μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικών αξιοπλοΐας και διατήρησης κλάσης από τον νηογνώμονα που τα παρακολουθεί.