Ζάκυνθος: Φωτιά σε σκάφος – Με ασφάλεια απομακρύνθηκαν οι επιβάτες
Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου.
Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος στην θαλάσσια περιοχή των Βολιμών στη Ζάκυνθο, σε απόσταση περίπου 3 μιλίων από την ξηρά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο. Στο σκάφος επέβαιναν 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος.
Ήδη έχει γίνει η εκκένωση του σκάφους και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική επιχειρεί να σύρει το σκάφος προς την ξηρά προκειμένου να γίνει η κατάσβεση. Η διαδικασία της ρυμούλκησης προς το λιμάνι του Αγίου Νικολάου θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη και αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.
