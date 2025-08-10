Βυθίζεται σκάφος μεταξύ Σύρου και Μυκόνου, Super Puma στην περιοχή – Aποκλειστικά πλάνα του in

Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου επιχείρηση διάσωσης ιστιοφόρου που βυθίζεται στο Αιγαίο, μεταξύ Σύρου και Μυκόνου. Εικόνες από το πλοίο εξασφάλισε το in.

Ειδικότερα, το ιστιοφόρο βρίσκεται τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας. Επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί θραύση στο κατάρτι, είναι δύο Γάλλοι υπήκοοι, ενώ το σκάφος πλέει ακυβέρνητο.

Δείτε βίντεο:

<br />

Στο σημείο βρίσκεται το πλοίο Blue Star Dellos, που εκτελεί το δρομολόγιο από Πάρο προς Πειραιά. Στο σημείο πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ, με τις καιρικές συνθήκες να είναι δυσμενείς.

Πάνω από το σκάφος που βυθίζεται, πετά ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας Super Puma, το οποίο ρίχνει φως με τον προβολέα. Στο σημείο έσπευσε ένα σκάφος της ΕΟΔ και αναμένονται ακόμη δύο ρυμουλκά.

<br />

<br />

«Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ», σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.