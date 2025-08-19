Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο νεαροί 25 και 21 ετών που κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση και κατά συναυτουργία στο Γηροκομείο Πατρών, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί για τη φωτιά που ξέσπασε στις 13 Αυγούστου στην περιοχή του Γηροκομείου Πατρών, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, μετά από βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο σημείο ως εθελοντής για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Κατά την τετράωρη απολογία, οι συνήγοροι του 25χρονου παρουσίασαν πόρισμα της Πυροσβεστικής σύμφωνα με το οποίο η φωτιά προκλήθηκε από φυσικό φαινόμενο (κηλίδωση), όχι από ανθρώπινη ενέργεια.

Η φωτογραφία – ντοκουμέντο του 25χρονου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί από άνδρες της ΟΠΚΕ μετά την ταυτοποίησή του από φωτογραφία που τραβήχτηκε στο σημείο που ξέσπασε το πύρινο μέτωπο, ενώ κατά την μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών υπήρξε και συγκέντρωση ατόμων που ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερος.

Από μάρτυρας… κατηγορούμενος

Από την πλευρά του ο 21χρονος είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στα δικαστήρια Πατρέων, προκειμένου να καταθέσει υπέρ του φίλου του.

Όμως έπεσε σε αντιφάσεις στη μαρτυρία του και οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία του εμπρησμού.

Οι δικηγόροι του 21χρονου χαρακτηρίζουν «παράδοξη» τη σύλληψή του, επισημαίνοντας ότι προσήλθε αυτοβούλως και παρέδωσε τα στοιχεία του, χωρίς να επιχειρήσει διαφυγή.