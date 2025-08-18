Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 21χρονο, ο οποίος πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου συλληφθέντος για τη φωτιά στο Γηροκομείο στην Πάτρα.

Ο 21χρονος συνελήφθη και ο ίδιος για εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 21χρονος προσήλθε νωρίτερα στην ανακρίτρια Πατρών για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται σήμερα και συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό από κοινού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατόπιν εντάλματος σύλληψης και πρόκειται για τον οδηγό του δικύκλου που επέβαινε ο 25χρονος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας».