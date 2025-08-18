Αχαΐα: Συνελήφθη 21χρονος που πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο
Ο 21χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό από κοινού
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
- Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
- «Η κυβερνητική γραμμή ήταν μεταξύ ‘κλιματική κρίση’ και ‘πάρτε κουβάδες’» – Αντιπολιτευτικά πυρά για τις πυρκαγιές
- Βλάβη ασανσέρ στο Γεννηματάς: Ερωτήματα για τις εταιρείες συντήρησης και πιστοποίησης μετά το νέο περιστατικό
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 21χρονο, ο οποίος πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου συλληφθέντος για τη φωτιά στο Γηροκομείο στην Πάτρα.
Ο 21χρονος συνελήφθη και ο ίδιος για εμπρησμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 21χρονος προσήλθε νωρίτερα στην ανακρίτρια Πατρών για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται σήμερα και συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό από κοινού.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατόπιν εντάλματος σύλληψης και πρόκειται για τον οδηγό του δικύκλου που επέβαινε ο 25χρονος.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
«Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας».
- Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
- Πάτρα: Νέα προθεσμία για αύριο πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – Τι λένε οι δικηγόροι του
- Το μεγάλο ρίσκο της Γιουνάιτεντ – Αυτός είναι ο γκολκίπερ που θέλει ο Αμορίμ
- Φάμελλος: Ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών
- Καταφύγια, όργια και ξηρά τροφή – Πώς οι prepper ετοιμάζονται για την κυριαρχία της ΑΙ
- Λάρισα: Εντοπίστηκε η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί πριν δέκα μέρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις