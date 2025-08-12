magazin
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Planet Travel 12 Αυγούστου 2025 | 10:00

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Spotlight

Φεύγετε κι εσείς διακοπές με φορητό υπολογιστή και τις αισθήσεις σας όλες σε εγρήγορση, μην χτυπήσει το τηλέφωνο από τη δουλειά; Μάλλον κάτι κάνετε λάθος. Γιατί όταν επιστρέψετε, ίσως να είστε τόσο κουρασμένοι όσο όταν φύγατε.

Τα ερωτήματα αυτά για πολλούς, ίσως τους περισσότερους, εργαζόμενους είναι ρητορικά. Όπου πάνε, κουβαλάνε μαζί τους το… γραφείο. Η γραμμή ανάμεσα στον προσωπικό χρόνο και τον χρόνο εργασίας έχει πάψει να είναι πια διακριτή. Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- στους φορητούς υπολογιστές και τα smartphones, που επιτρέπουν τη σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να αποσυνδεθούν ακόμη και όταν κάνουν διακοπές. Κι ύστερα, δεν γεμίζουν οι μπαταρίες.

Απαραίτητος το καθορισμός ορίων

Όπως εξηγεί στο Associated Press η Μαράις Μπέστερ, ψυχολόγος εργασίας στην Ολλανδία, «δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσει κάποιος γρήγορα σε ένα email ή απλώς να ανοίξει γρήγορα τον φορητό υπολογιστή ενώ είναι στην ξαπλώστρα».

Αν έχετε πάρει τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή, που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία, «υπάρχει η προσδοκία σε κάποιο βαθμό να απαντήσετε το συντομότερο δυνατό».

Ενάντια στην παρόρμηση

Η Έιμι Μπιέντενσταϊν, αντιπρόεδρος στην εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, δίνει μια άλλη διάσταση του ζητήματος. Η παρόρμηση των ανθρώπων να συνεχίσουν να εργάζονται ενώ βρίσκονται σε διακοπές μπορεί να είναι τόσο ισχυρή που ορισμένοι άνθρωποι βρίσκουν χρόνο, προσποιούμενοι την ασθένεια ως δικαιολογία για να παραλείψουν ομαδικές εξόδους.

Και όταν τα μέλη της οικογένειάς τους ζητούν το αυτονόητο, «να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε πράγματα στις διακοπές», οι εργαζόμενοι βρίσκουν δικαιολογίες για να κρύψουν ότι δουλεύουν.

Πώς να σώσουμε τις διακοπές

Καθώς διανύουμε την περίοδο της καλοκαιρινής ανάπαυλας, ειδικοί προσφέρουν πρακτικές συμβουλές για να σώσουμε τις διακοπές μας. Πώς; Με τον καθορισμό ορίων στην εργασία κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου.

Το πρώτο βήμα είναι η προετοιμασία για διακοπές. Μόλις ορίσετε τις ημερομηνίες της απουσίας σας, ενημερώστε τους συναδέλφους σας. Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος άδειάς σας έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του γραφείου σας. Αυτό μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αιτημάτων εργασίας που λαμβάνετε ενώ λείπετε.

Αν πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες πριν φύγετε, ξεκινήστε να το κάνετε νωρίς. Έτσι, θα μειωθεί η χρονοβόρα εργασίας και δεν θα χρειαστεί να ξαγρυπνάτε για να τελειώσετε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Και ό,τι μπορεί να περιμένει, αφιερώστε λίγο επιπλέον χρόνο αφότου επιστρέψετε.

Κρίσιμο είναι να ρυθμίσετε τις αυτόματες απαντήσεις στο email και τις εφαρμογές επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε στη δουλειά. Όποιος προσπαθεί να σας βρει θα πρέπει να λαμβάνει μια απάντηση, που θα λέει ότι θα ενημερωθείτε αφότου επιστρέψετε. Η ημερομηνία που θα δώσετε, φροντίστε να μην είναι η πρώτη ημέρα στο γραφείο, αλλά λίγες ημέρες αργότερα.

Και αν δεν είναι δυνατόν να αποσυνδεθείτε εντελώς στις διακοπές, προγραμματίστε ώρες για να ελέγχετε την εργασία σας. Θα μπορούσε να είναι μια ώρα νωρίς το πρωί. Ενημερώστε τους συναδέλφους σας ποιες θα είναι αυτές οι ώρες. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τον προτιμώμενο τρόπο επικοινωνίας σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η αποχώρηση ξεκινά από το τηλέφωνο

Η δημοσιογράφος Αμάντα Όλσεν, του Times Review Newsgroup στο Ανατολικό Λονγκ Άιλαντ, λέει ότι δεν την πειράζει να απαντά περιστασιακά σε ερωτήσεις από την εργασία της όταν παίρνει άδεια για να κάνει δουλειές.

Αλλά όταν κάνει διακοπές με την οικογένειά της, όπως πεζοπορία και πολυήμερες εκδρομές με κανό, απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις του κινητού της τηλεφώνου. Μερικές φορές, κατασκηνώνει και σε μέρη χωρίς τηλεφωνική λήψη. «Μόνο έτσι υπάρχει ολοκληρωμένη αποσύνδεση από τον κόσμο και την εργασία», λέει.

Κάποιοι ειδικοί συνιστούν να αφήνουμε τα εταιρικά τηλέφωνα εντελώς πίσω. Άλλοι στις διακοπές διαγράφουν προσωρινά εφαρμογές εργασίας όπως το Slack ή το email από τα τηλέφωνά τους. Ακόμη και αν χρειαστούν βοήθεια από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για να επανεγκαταστήσουν τις εφαρμογές όταν επιστρέψουν.

Πώς καταπολεμάμε το άγχος για απόδοση

Συχνά, η πίεση για απόδοση μετατρέπει την εργασία σε εμμονή για ορισμένους ανθρώπους. Ειδικά αν αγωνίζονταν να πάρουν προαγωγή. Μια στρατηγική αντιμετώπισης είναι οι «ήσυχες διακοπές». Δηλαδή, να πηγαίνουν σε έναν προορισμό διακοπών διακριτικά, αλλά να ελέγχουν τακτικά τα email τους και να κάνουν κάποια δουλειά.

Διότι ενώ ξέρουν ότι χρειάζονται απεγνωσμένα ξεκούραση, υπάρχει η κουλτούρα ότι πρέπει να είναι πάντα ενεργοί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας τρόπος για να βελτιώσετε τις πιθανότητες να κάνετε διακοπές χωρίς… διακοπές είναι να εφαρμόσετε ένα δομημένο σχέδιο για να αναθέτετε έργα σε συναδέλφους.

Το καλό παράδειγμα

Η Έιμι Μπιέντενσταϊν εξηγεί πως, όταν ένας διευθυντής ή στέλεχος απαντά αμέσως σε κλήσεις και email ή επικοινωνεί με τους υπαλλήλους αντί να αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια των διακοπών, στέλνει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι που εργάζονται υπό την ευθύνη του θα πρέπει να κάνουν το ίδιο.

«Όταν η ηγεσία αποτελεί πρότυπο καλής συμπεριφοράς, όταν η ηγεσία μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα και να αποσυνδεθεί, τότε βλέπουμε τους υπαλλήλους να ακολουθούν το παράδειγμά της», επισημαίνει.

Και προσθέτει ότι οι εργοδότες μπορούν να δείξουν έναν χώρο εργασίας που αναγνωρίζει τη σημασία του χρόνου άδειας, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους να κάνουν διακοπές.

Τα οφέλη της παύσης

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ένα διάλειμμα για να επαναφροτίσει κάποιος τις μπαταρίες τους, να ξαναβρεί τη συγκέντρωσή του και να ξεφύγει από το καθημερινό άγχος της δουλειάς, είναι κάτι υγιές. Και απαραίτητο.

Και επιμένουν ότι το μπει κάποιος στο «κουτί» του «δεν κάνω τίποτα» ή «κάνω κάτι ευχάριστο» έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία και την ψυχική ευεξία. Οπότε, κλείστε το τηλέφωνο και τον υπολογιστή και κάντε μια χάρη στον εαυτό σας.

