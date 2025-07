«Θα κάνω ό,τι με ευχαριστεί»: Οι γάμοι, οι σχέσεις και η άπιστη πλευρά του Κλιντ Ίστγουντ

Όταν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ήταν το πιο γρήγορο πιστόλι στα Spaghetti Western του Σέρτζιο Λεόνε, κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε μια μέρα να γίνει σταρ του Χόλιγουντ. Ακόμα και στις αρχές των seventies, όταν άφησε την Άγρια Δύση για το άγριο Σαν Φρανσίσκο ως Βρώμικος Χάρι, κανείς δεν πόνταρε ότι μια μέρα θα ήταν κάτι σαν ο «σοφός γέροντας» της 7ης Τέχνης. Ωστόσο, ο Κλιντ Ίστγουντ αποδείχθηκε πιο ταλαντούχος και σαφώς πιο έξυπνος από όσο νόμιζαν οι περισσότεροι.

Και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο από τη δεκαετία του ’90 και μετά, όταν το… rebranding του βασίστηκε σε αυτό που τον έκανε γνωστό: στα γουέστερν. Η ταινία «Unforgiven», στην οποία ήταν παραγωγός, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής, άνοιξε στον -τότε- 60χρονο την πόρτα των μεγάλων βραβείων και μεταμόρφωσε τον Κλιντ Ίστγουντ από έναν «σκληρό» της μεγάλης οθόνης σε Μίδα.

Μέσα σε μια δεκαετία κέρδισε τέσσερα βραβεία Όσκαρ και έβαλε την υπογραφή του -τόσο από την καρέκλα του σκηνοθέτη όσο κι ως πρωταγωνιστής- σε μερικές από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές που έκαναν την εμφάνισή τους στις σκοτεινές αίθουσες.

Ωστόσο, το βιβλίο «Clint: The Man and The Movies», εκτός από την επιτυχημένη του πορεία, εστιάζει αρκετά και στην προσωπική του ζωή. Η νέα βιογραφία του συγγραφέα Σον Λέβι (καμία σχέση με τον επιτυχημένο σκηνοθέτη του Deadpool & Wolverine) δείχνει και ένα προφίλ του Κλιντ Ίστγουντ πίσω από τις κάμερες – την εμμονή με τις γυναίκες και τις απιστίες του.

Ο 95χρονος σταρ του Χόλιγουντ στη ζωή του έκανε δύο γάμους – με τις Μάγκι Τζόνσον και Ντίνα Ρουίζ, κάποιες μακροχρόνιες σχέσεις – οι πιο γνωστές είναι με την Σόντρα Λοκ και Φράνσις Φίσερ, δεκάδες εφήμερες σχέσεις και απέκτησε τουλάχιστον 8 παιδιά από έξι γυναίκες.

«Όπως τα βλέπω εγώ, λειτουργούσε στη ζωή του σαν να ήταν συνεχώς εργένης» γράφει ο Λέβι στο βιβλίο του, αναφερόμενος κυρίως στον πρώτο του γάμο με την Τζόνσον που κράτησε 31 χρόνια. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η πρώτη σύζυγός του γνώριζε για τις παράλληλες σχέσεις του.

«Ένα από τα πράγματα που η Μαγκ έπρεπε να ξέρει για εμένα είναι ό,τι θα κάνω ότι με ευχαριστεί. Έπρεπε να το αποδεχθεί αυτό, διαφορετικά δεν θα είχαμε παντρευτεί» είχε δηλώσει ο Ίστγουντ στο Photoplay το 1963. Μάλιστα, όσο ήταν παντρεμένος με την Τζόνσον απέκτησε παιδί με την κασκαντέρ Ροξάν Τούνις, ένα κοριτσάκι που ονόμασαν Κίμπερ Λιν.

Σύμφωνα με το «Clint: The Man and The Movies» ο σταρ του Χόλιγουντ «ψάρευε» συνεχώς γυναίκες, τόσο στα μαθήματα υποκριτικής που έκανε, στα πλατό των γυρισμάτων ακόμα και στο συγκρότημα που έμενε με την Μάγκι Τζόνσον.

Πάντως, ο ίδιος δεν φαίνεται να το είχε κρύψει ποτέ αυτό. Μιλώντας με τον επίσημο βιογράφο του Ρίτσαρντ Σίκελ, ο οποίος το 1997 είχε κυκλοφορήσει το «lint Eastwood: A Biography». Σε μια από τις συνεντεύξεις του, ο Κλιντ Ίστγουντ είχε πει για τις εφήμερες σχέσεις του πως «είναι σαν εθισμός, όπως όταν χρειάζεται να κάνεις ένα ακόμα τσιγάρο».

Ο εμμονή του με τις γυναίκες, πάντως, αναφέρεται και σε διάφορα άλλα βιβλία και δημοσιεύματα. Για παράδειγμα, η Σόντρα Λοκ στη βιογραφία της με τίτλο «The Good, the Bad, and the Very Ugly: A Hollywood Journey» γράφει πως όταν γνώρισε τον ηθοποιό της είπε ότι δεν έχει μείνει τίποτα ανάμεσα σε αυτόν και την Τζόνσον, ενώ αποκάλυψε ότι κατά την διάρκεια της σχέσης τους έκανε δύο εκτρώσεις γιατί δεν ήθελε άλλα παιδιά. Ο Κλιντ Ίστγουντ το είχε αρνηθεί αυτό σε συνέντευξή του στο Vanity Fair πριν από χρόνια.

Το όνομά του είχε αναφερθεί και σε συνέντευξη της Μάμι βαν Ντόρεν στο People το 1986. Όταν την ρώτησαν για τον Κλιντ, με τον οποίο ήταν συμφοιτητές στο UTS, είχε πει όλο νόημα «πάντα έβρισκε τον δρόμο για το καμαρίνι μου».