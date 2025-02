Τράβις Κέλσι: Ο σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ νιώθει «τεράστια τιμή» που ο Τραμπ θα παρευρεθεί στο Super Bowl

Ο Τράβις Κέλσι, ο οποίος παίζει στο Super Bowl LIX την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη όπου αναμένεται να παρευρεθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε για την παρουσία του προέδρου στον αγώνα – και η απάντηση που έδωσε ήταν αρκετά παράδοξη αν αναλογιστούμε τις δημόσιες επιθέσεις του Τραμπ στην σύντροφο του, Τέιλορ Σουίφτ.

Πιο συγκεκριμένα, ο tight end των Kansas City Chiefs δήλωσε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ότι είναι «τιμή» που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθήσει το μεγάλο παιχνίδι του NFL στο Caesars Superdome.

«Είναι μεγάλη τιμή, νομίζω, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος», δήλωσε ο Τράβις Κέλσι στους δημοσιογράφους με μια δόση διπλωματίας, σύμφωνα με το Reuters. «Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι το σπουδαιότερο παιχνίδι της ζωής μου, ξέρετε, και το να είναι εκεί ο πρόεδρος [το κάνει ακόμη πιο σημαντικό]- είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο, οπότε θα είναι τέλεια».

Ο Τράβις Κέλσι διατηρεί σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έχει δεχθεί επιθέσεις από τον Τραμπ. Η Σουίφτ υποστήριξε ως γνωστόν την Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2024.

Λίγες ημέρες μετά την δημόσια τοποθέτηση της υπέρ των Δημοκρατικών, ο Τραμπ παιρνόντας στην αντεπίθεση, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μισώ την Τέιλορ Σουίφτ».

Σε συνέντευξη που ακολούθησε στο Fox & Friends, ο Τραμπ είπε για τη Σουίφτ: «Δεν ήμουν θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ. Ήταν απλώς θέμα χρόνου. Δεν ήταν δυνατόν να υποστηρίξει τον Μπάιντεν… Αλλά είναι ένα πολύ φιλελεύθερο άτομο. Φαίνεται να υποστηρίζει πάντα έναν Δημοκρατικό και μάλλον θα πληρώσει το τίμημα στην αγορά».

Η Σουίφτ αναμένεται να παρευρεθεί στο Super Bowl στη Νέα Ορλεάνη για να δείξει την υποστήριξή της στον Κέλσι και τους Chiefs.

Donald Trump posts on Truth Social: “I HATE TAYLOR SWIFT!”

No context in Trump’s post, but of course this comes after Swift’s endorsement of Harris.

(And yes, this is real.) pic.twitter.com/XWkc02FltT

— Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) September 15, 2024