Το χάσαμε εντελώς: Κάποιοι θέλουν να κάνουν το ειδύλλιο των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ

Τους τελευταίους 18 μήνες είναι η σχέση που τραβάει πάνω της όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Το ειδύλλιο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι είναι αυτό που ξέρει πως να βγάζει ειδησούλες στα μίντια, ακόμα κι αν δεν έχει συμβεί τίποτα.

Από τις fashion κοινές τους εξόδους μέχρι τις φήμες για «κατασκευασμένη σχέση», Σουίφτ και Κέλσι ξέρουν πως να τραβούν τη δημοσιότητα πάνω τους – έστω κι αν πολλές φορές δεν το θέλουν.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ο έρωτάς τους έχει και άλλα να προσφέρει, εκτός από πιασάρικους τίτλους στα sites. Η τελευταία φήμη θέλει να γίνεται μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, με μπάτζετ 7,5 εκατ. δολαρίων!

Travis Kelce’s romance with Taylor Swift ‘could be turned into a $7.5m Broadway show that tours around the world’ https://t.co/8bghfAZABi pic.twitter.com/XBXwCcTc5A

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 8, 2024