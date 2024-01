O Τράβις Κέλσι αποκαλύπτει πώς είναι η σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ

Ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς σόουμπιζ. Ο διάσημος αθλητής σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή θέλησε να αναφερθεί και στη σχέση του λέγοντας πώς διαχειρίζονται τη δημοσιότητα και αν αυτή επηρρεάζει τη σχέση τους.

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι έχουν συμφωνήσει κι οι δύο από την αρχή της σχέσης τους να «μην ακούν τους εξωτερικούς θορύβους».

Το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαίνει από τον Ιούλιο του 2023, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στο πλευρό του τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

«Το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε χαρούμενοι. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τίποτα που να μοιάζει με «εξωτερικό θόρυβο». Είναι το μόνο που μετράει για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Travis Kelce sheds light on the conversations he’s had with Taylor Swift over the public attention their relationship has received and how they handle being in the spotlight.

«The only thing we’ve talked about is as long as we’re happy, we can’t listen to anything that’s outside… pic.twitter.com/WLrT2KgIEI

— Entertainment Tonight (@etnow) January 26, 2024