Ο Πάτρικ Μαχόμες, quarterback των Kansas City Chiefs, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την Τέιλορ Σουίφτ για το νέο μαλλί του Τράβις Κέλσι.

Μιλώντας στο SiriusXM NFL Radio στις 13 Αυγούστου, ο αθλητής εξήγησε ότι προσπαθεί εδώ και καιρό να πείσει τον φίλο και συμπαίκτη του, Τράβις Κέλσι, να σταματήσει να κάνει ένα τόσο κοντό, σχεδόν ξυρισμένο εντελώς κούρεμα κάθε εβδομάδα.

Ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Όπως είπε, όμως, ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει εκείνος το έκανε η κοπέλα του Τράβις, η Τέιλορ Σουίφτ, και μάλιστα το κατάφερε σε χρόνο μηδέν.

«Προσπαθούσα να τον πείσω να μεγαλώσει τα μαλλιά του και ξαφνικά η Τέιλορ τον πείθει να το κάνει», παραπονέθηκε αστειευόμενος ο Μαχόμες κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του εμφάνισης την Τρίτη, όπως αποκαλύπτει το περιοδικό People.

