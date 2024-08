Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι 63 ετών και προσεγγίζει τα πράγματα διαφορετικά πλέον, όσον αφορά την υποκριτική.

Σε μία κοινή συνέντευξη για το περιοδικό GQ μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Wolfs», Μπραντ Πιτ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός χαρακτήρισε το «χρονικό περιθώριο» τεράστιο παράγοντα για να αποφασίζει για τα έργα που αναλαμβάνει σε αυτό το στάδιο της καριέρας του.

Όπως είπε, αν πρόκειται να φύγει για μισό χρόνο για να παίξει, τότε δεν πρόκειται να βάλει τον εαυτό του «σε αυτήν την κόλαση».

Ο Κλούνεϊ δήλωσε επίσης, ότι θέλει να δουλεύει μόνο με «ανθρώπους που τους αρέσει αυτό που κάνουν», αποκαλύπτοντας μάλιστα με ποιον δεν συνεργαζόταν ποτέ ξανά σε κάποια ταινία.

«Όσο μεγαλώνεις, ο χρόνος που σου αναλογεί είναι πολύ διαφορετικός. Πέντε μήνες από τη ζωή σου είναι πολλοί. Και έτσι δεν είναι απλά σαν να λες, ‘Ω, θα πάω να κάνω μια πολύ καλή ταινία, όπως το “Three Kings”, και θα έχω έναν άθλιο γ@@ σαν τον Ντέιβιντ Ο. Ράσελ να μου κάνει τη ζωή κόλαση. Να κάνει κόλαση τη ζωή κάθε ανθρώπου στο συνεργείο. Δεν αξίζει τον κόπο. Όχι σε αυτό το σημείο της ζωής μου, μόνο και μόνο για να έχω ένα καλό προϊόν».

