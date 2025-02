Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα άνοιξε εκ νέου το Σάββατο (1/2). Πρόκειται για την κύρια είσοδο και έξοδο για τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Το πέρασμα άνοιξε για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024 και 50 Παλαιστίνιοι ασθενείς πέρασαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Σε πλάνα διακρίνεται ένα κονβόι ασθενοφόρων να διασχίζει το συνοριακό σημείο διέλευσης.

Ο δρ. Μοχάμεντ Ζακούτ, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, δήλωσε ότι περίπου 6.000 άνθρωποι είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από τον θύλακα και 12.000 άνθρωποι έχουν ανάγκη από επείγουσα βοήθεια.

Egyptian ambulances entered the newly reopened Rafah border crossing with Gaza today, for the first time since May 2024. They are expected to receive 50 injured militants and 50 wounded civilians, along with the people escorting them, for treatment in Gaza. pic.twitter.com/Imgofa2kf3 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) February 1, 2025



Το άνοιγμα του περάσματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, μετά την τέταρτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων που έγινε το πρωί του Σαββάτου.

For the first time since the occupation took control of the Rafah crossing last May, 50 ill and injured children are preparing to travel abroad for treatment. pic.twitter.com/OnVsm6pAdg — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 1, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (31/1) χιλιάδες Αιγύπτιοι είχαν συγκεντρωθεί στο πέρασμα της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, για να καταγγείλουν τις επανειλημμένες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Thousands of Egyptians are currently on the Egyptian side of the Rafah Crossing, demonstrating against Trump’s plans to displace Palestinians from Gaza and showing solidarity with Palestine.

🇪🇬🇵🇸 pic.twitter.com/d1KNNAEn6N — Ѕ 🅰 Ⓜ E H🇪🇬 (@samehabouelkhie) January 31, 2025

«Όχι» από τις αραβικές χώρες στην μεταφορά Παλαιστινίων σε Αίγυπτο και Ιορδανία

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, οι υπουργοί Εξωτερικών των αραβικών χωρών απέρριψαν τη μεταφορά Παλαιστινίων από τα εδάφη τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, προβάλλοντας μια ενιαία στάση απέναντι στον Τραμπ, που πρότεινε στην Αίγυπτο και την Ιορδανία να υποδεχθούν κατοίκους από τη Γάζα.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών και αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Αραβικό Σύνδεσμο δήλωσαν πως μια τέτοια ενέργεια θα απειλούσε τη σταθερότητα στην περιοχή, θα διέσπειρε τη σύρραξη και θα υπονόμευε τις προοπτικές για ειρήνη.

«Επιβεβαιώνουμε την απόρριψή μας (οποιασδήποτε απόπειρας) να τεθούν σε κίνδυνο τα αναφαίρετα δικαιώματα των Παλαιστινίων, είτε μέσω εποικιστικών δραστηριοτήτων είτε εκδιώξεων είτε προσάρτησης γης είτε μέσω της εγκατάλειψης εδαφών από τους ιδιοκτήτες τους… υπό οποιαδήποτε μορφή ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή δικαιολογίες», επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση.

Στο κείμενο οι υπογράφοντες σημειώνουν επίσης ότι ανυπομονούν να εργαστούν με τη διοίκηση Τραμπ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή, που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών.