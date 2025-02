Το Ισραήλ και η Χαμάς προχώρησαν το Σάββατο (1/2) στην τέταρτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα έπειτα από 15 μήνες.

Τρεις όμηροι που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας απελευθερώθηκαν και παραδόθηκαν με ασφάλεια στο Ισραήλ. Στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι 183 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται 72 καταδικασθέντες σε ισόβια κάθειρξη ή σε πολυετείς ποινές κάθειρξης και 111 Παλαιστίνιοι, που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Ο Οφέρ Καλντερόν είναι 54 ετών και Γαλλοϊσραηλινός. Είχε απαχθεί μαζί με δύο από τα παιδιά του από τον ισραηλινό οικισμό στο Νιρ Οζ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Κιθ Σίγκελ είναι 65 ετών και είναι Αμερικανοϊσραηλινός. Είχε απαχθεί από τον οικισμό Κφαρ Αζά μαζί με τη γυναίκα του, Αβίβα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Η σύζυγός του απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας είναι 35 ετών και Αργεντινοϊσραηλινός. Είχε απαχθεί από το Νιρ Οζ. Η σύζυγος και τα παιδιά του είχαν αιχμαλωτιστεί, επίσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σε άλλο σημείο. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι η γυναίκα και τα παιδιά του Μπίμπας, που κρατούνταν σε διαφορετική περιοχή της Γάζας, σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας και Οφέρ Καλντερόν ήταν οι δύο πρώτοι όμηροι που απελευθερώθηκαν από μαχητές της Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιουνίς, ενώ ο Κιθ Σίγκελ απελευθερώθηκε από την πόλη της Γάζας.

Αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού υπέγραψαν έγγραφα παράδοσης – παραλαβής με εκπροσώπους της Χαμάς, όπως είχε γίνει και τις προηγούμενες φορές. Στη συνέχεια οι πρώην πια όμηροι παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό και επέστρεψαν με ασφάλεια στο Ισραήλ.

«Συνοδεύτηκαν από μέλη των ειδικών δυνάμεων προς το ισραηλινό έδαφος», διευκρίνισαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media ο Οφέρ Καλντερόν επανενώνεται με την οικογένειά του. Δάκρυα, χαρά και συγκίνηση επικρατούν όταν συναντά τα παιδιά του, τρέχει στην αγκαλιά τους και τα μάτια του λάμπουν.

