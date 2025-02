Το Ισραήλ ξεκίνησε να απελευθερώνει τους 183 Παλαιστίνιους που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές κατά την τέταρτη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Χαμάς.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή οργάνωση είχε αφήσει ελεύθερους από τη Γάζα τους ομήρους Οφέρ Καλντερόν, Γιαρντέν Μπίμπας και Κιθ Σίγκελ, όπως είχε προαναγγείλει.

Το πρώτο λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού που μετέφερε 32 Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από τη φυλακή Οφέρ έφτασε στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

⭕ LIVE: 183 Palestinian prisoners are set to be released from Israeli jails in the fourth exchange under a ceasefire deal between Israel and Hamas. https://t.co/sFOnGwXQIE

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 1, 2025