Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερώσει αύριο Σάββατο 1 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για τους:

BREAKING: Palestinian militant group Hamas announced the names of three Israeli hostages that it said will be released on Feb. 1 — Ofer Calderon, Keith Siegel and Yarden Bibas https://t.co/QUiAFFCDFL

— Reuters (@Reuters) January 31, 2025