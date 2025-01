Κατάλογο με 25 ισραηλινούς ομήρους που βρίσκονται ακόμη εν ζωή από τους 33 που πρόκειται να απελευθερωθούν, έδωσε σε μεσολαβητές η Χαμάς, όπως δήλωσε στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Reuters.

Το Ισραήλ παρέλαβε τον κατάλογο από τους μεσολαβητές.

Το Σάββατο (25 Ιανουαρίου), ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επανένωση των τεσσάρων γυναικών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς με τις οικογένειές τους.

Οι τέσσερις στρατιωτικοί, η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Νάαμα Λέβι και η Λίρι Αλμπάγκ απελευθερώθηκαν το Σάββατο, έπειτα απο ομηρεία 477 ημερών.

They’re in our hands now and we are not letting go💛

Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025