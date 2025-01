Επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι στη βόρεια Γάζα - Συμφωνία Ισραήλ με Χαμάς για 6 ομήρους

Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσαν μέσω X τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα ότι σημειώθηκε πρόοδος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς (στη φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, Παλαιστίνιοι περιμένουν να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα).

In parallel, Israel has received from Hamas a list that includes the status of all of the hostages due to be released in the first stage.

Under these agreements, Israel will – from tomorrow morning – allow the passage of Gazans to the northern Strip.

