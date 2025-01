Παράλληλα με τα πλάνα από την επιστροφή των τεσσάρων στρατιωτικών στο Ισραήλ το Σάββατο, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς έδωσε επίσης στη δημοσιότητα ένα βίντεο από το γεγονός. Στο βίντεο φαίνονται οι στρατιωτικοί να ευχαριστούν τα μέλη της Χαμάς στα αραβικά.

Στους ομήρους δόθηκαν επίσης «σακούλες δώρων», παρόμοιες με αυτές που έλαβαν οι Έμιλι Νταμάρι, Ρόμι Γκόνεν και Ντορόν Στάινμπρεχερ κατά την πρώτη ανταλλαγή ομήρων την περασμένη Κυριακή.

Στην αρχή του βίντεο, η Ντανιέλα Γκιλμπόα είπε στα αραβικά: «Ευχαριστώ τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ (τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς) για την καλή φροντίδα». Η Λίρι Άλμπαγκ είπε: «Σας ευχαριστώ για το φαγητό, το νερό και τα ρούχα».

Η Καρίνα Αριέβ ακούστηκε να λέει: «Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας φρόντισαν και μας προστάτεψαν από τις επιθέσεις» και τέλος, η Ναάμα Λεβί είπε στα αραβικά: «Inshallah (Θεού θέλοντος), μακάρι να είναι μια ευτυχισμένη μέρα, η καλύτερη μέρα και μακάρι να είμαστε όλοι καλά».

BREAKING: Watch the moment four female Israeli hostages are seen exiting a vehicle after being freed by Hamas.

They look healthy, happy, smiling…they were looked after! pic.twitter.com/Cm83lYjl7a

— Khalissee (@Kahlissee) January 25, 2025