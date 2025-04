Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γηροκομείο στη βόρεια Κίνα, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε γηροκομείο στην Τσένγκντε, στην επαρχία Χεμπέι, χθες Τρίτη, ανέφερε η πηγή αυτή. Άλλοι ηλικιωμένοι έχουν διακομιστεί σε κοντινό νοσοκομείο για παρακολούθηση και θεραπεία.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Νέα Κίνα.

