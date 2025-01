Με αγκαλιές και δάκρυα χαράς υποδέχθηκαν οι οικογένειές τους στο Ισραήλ τις τέσσερις πρώην ομήρους και μέλη των IDF που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Γάζα.

Αυτή ήταν η δεύτερη ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Τα ονόματα των πρώην ομήρων και οι ηλικίες τους είναι: Λίρι Αλμπάγκ (19), Ντανιέλα Γκιλμπόα (20), Καρίνα Αριέβ (20) και Ναάμα Λεβί (20).

Δείτε φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF:

Η Λίρι Αλμπάγκ φαίνεται και σε φωτογραφία με τους γονείς της ενώ βρισκόταν στο ελικόπτερο που τη μετέφερε σε νοσοκομείο.

Σε αυτοσχέδιο πλακάτ έχει γράψει στα εβραϊκά: «Σας αγαπώ, πολίτες του Ισραήλ, στρατιώτες των IDF. Και την οικογένειά μου!».

«Είμαι πίσω», έχει σημειώσει στα αγγλικά.

Πανηγυρισμοί στη Δυτική Όχθη για την απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατούμενων

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών ανακοίνωσε ότι έχουν απελευθερωθεί και οι 200 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, όπως προβλεπόταν με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Εβδομήντα από τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους θα απελαθούν στην Αίγυπτο και από εκεί θα διασκορπιστούν σε άλλες χώρες. Πολλοί από αυτούς είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Είκοσι ένας Παλαιστίνιοι θα αφεθούν ελεύθεροι στη Γάζα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη Ραμάλα, τη στιγμή που φτάνουν λεωφορεία με 114 από τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν.

Ramallah | A war public reception for the Palestinian prisoners released as part of the prisoner exchange deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/bkB8rzpTgQ — Quds News Network (@QudsNen) January 25, 2025

The first group of Palestinian prisoners released under the ceasefire agreement are being freed right now, and the buses carrying them have arrived in Ramallah. pic.twitter.com/FVnf8yX7GA — Quds News Network (@QudsNen) January 25, 2025