Βίντεο που μετέδωσε το Al Jazeera δείχνει οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να κατευθύνονται στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ εν όψει της απελευθέρωσης Παλαιστίνιων κρατουμένων σε αντάλλαγμα για τις τέσσερις γυναίκες στρατιώτες που κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά και ισραηλινά μέσα, τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κινούνται από τη Ράφα στη νότια Γάζα προς το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, από το οποίο μπορεί κανείς να περάσει προς το Ισραήλ.

