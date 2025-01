Σήμερα Σάββατο 25 Ιανουαρίου θα γίνει η δεύτερη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Η παλαιστινιακή οργάνωση θα απελευθερώσει τέσσερις γυναίκες στρατιώτες που είχαν απαχθεί από τη βάση παρακολούθησης των IDF στο Ναχάλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Τα ονόματα των ομήρων και οι ηλικίες τους είναι: Λίρι Αλμπάγκ (19), Ντανιέλα Γκιλμπόα (20), Καρίνα Αριέφ (20) και Ναάμα Λεβί (20).

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

The families of hostages Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy and Liri Albag have been notified that they are expected to be released by Hamas tomorrow.

The four are IDF surveillance soldiers kidnapped by Hamas from the Nahal Oz post during the October 7, 2023, onslaught.… pic.twitter.com/mRFxVyVgis

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 24, 2025