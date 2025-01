Χιλιάδες επιχειρούν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα - Μπλόκο από το Ισραήλ μέχρι την απελευθέρωση μιας ομήρου

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιχειρούν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα, όπως προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς πως μπορούν να κάνουν από σήμερα.

Ωστόσο, το Ισραήλ τους μπλοκάρει μέχρι να απελευθερωθεί η όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράεε, σε ανάρτησή του στο Χ, «προειδοποίησε» τους Παλαιστίνιους να μην επιδιώκουν να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα, πλησιάζοντας τον λεγόμενο Διάδρομο Νετζαρίμ, δηλαδή την περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός έχει αποκόψει τη βόρεια από τη νότια Γάζα.

Ο Αντράεε κατηγόρησε τη Χαμάς για το ότι ο στρατός του Ισραήλ δεν επιτρέπει τη διέλευση λέγοντας ότι «παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF λέει ότι ο διάδρομος δεν θα ξανανοίξει μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία σχετικά με την απελευθέρωση της Αρμπέλ Γεχούντ, κάτι που επιχειρούν να κάνουν το Ισραήλ και οι διαμεσολαβητές.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι η απελευθέρωση της Γεχούντ δεν έγινε λόγω «τεχνικού ζητήματος». Το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχο της Χαμάς, ανέφερε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι η Γεχούντ είναι ζωντανή και θα απελευθερωθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Thousands of Palestinians have been gathering for hours in the central Gaza Strip, awaiting their return to the northern region. pic.twitter.com/Udv0Z06lC3

— Quds News Network (@QudsNen) January 26, 2025