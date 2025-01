Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει η Αίγυπτος και η Ιορδανία να πάρουν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα, για να «ξεκαθαρίσουμε όλο αυτό το πράγμα».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα είναι οι πιο ευθείς που έχει κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση με το πώς βλέπει την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο.

Αν και σημείωσε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι είτε «προσωρινό είτε μακροπρόθεσμο», η δήλωσή του ρίχνει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» της Μέσης Ανατολής.

«Μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος που επανέλαβε τη σύγκριση του παλαιστινιακού θύλακα με «εργοτάξιο κατεδάφισης» έπειτα από δεκαπέντε μήνες πολέμου.

«Θα ήθελα η Αίγυπτος να πάρει κόσμο. Θα ήθελα η Ιορδανία να πάρει κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Audio of Trump on Gaza: I’d like Egypt to take people and I’d like Jordan to take people. You’re talking about a million and half people, and we just clean out that whole thing… pic.twitter.com/rPyQYgMhHJ

— Acyn (@Acyn) January 26, 2025