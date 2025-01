Στις συνθήκες κράτησης του Γκάντι Μόζες στη Γάζα, ενός από τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, αναφέρεται σε ρεπορτάζ του το κρατικό ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Ο 80χρονος πρώην όμηρος κρατούνταν μόνος για 482 ημέρες στον παλαιστινιακό θύλακα. Τη στιγμή που συνάντησε την Αρμπέλ Γεχούντ, που επίσης λέγεται ότι κρατούνταν μόνη κατά τη διάρκεια της ομηρίας της, ήταν η πρώτη φορά που ο 80χρονος είδε άλλον Ισραηλινό όμηρο από την ημέρα που απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε αναρτήσει βίντεο από τη συνάντησή τους:

Arbel Yehoud and Gadi Moses meet before being transferred to Hamas.#UntilTheLastHostage #BringThemHomeNow pic.twitter.com/QgqZM03Dsw

