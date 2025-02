Το Ισραήλ απαιτεί «πληροφορίες» από τους διαμεσολαβητές που βοήθησαν να υπάρξει η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα για την τύχη της οικογένειας του Γιαρντέν Μπίμπας, ενός από τους τρεις ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα Σάββατο 1 Φεβρουαρίου.

Το Al Jazeera, σε δημοσίευμά του, θύμιζε χθες ότι η Χαμάς ισχυρίζεται ότι οι Σίρι, Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας είναι νεκροί μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό.

«Η οικογένεια Μπίμπας ζει εδώ και πολύ καιρό σε συνεχή φόβο για τη ζωή της… Συνεχίζουμε να ζητάμε πληροφορίες για την κατάστασή τους από τους διαμεσολαβητές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γκαλ Χιρς, συντονιστής για τους ομήρους του Ισραήλ, αναφερόμενος στη σύζυγο και τα δύο παιδιά του Μπίμπας που παραμένουν στη Γάζα.

Η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Ισραήλ στο Χ:

Yarden Bibas is finally home—but his wife, Shiri, and their children, Kfir and Ariel, are not with him.

We stand with Yarden and the entire Bibas family.

🟧 Share this for Yarden, Shiri, Kfir, and Ariel. pic.twitter.com/7IDbVjyZ8z

— Israel ישראל (@Israel) February 1, 2025