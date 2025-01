Πηγή, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο αραβικό μέσο Asharq Al-Awsat ότι σε συνάντηση που έγινε οι αρχηγοί των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών συμφώνησαν να αναλάβει τον έλεγχο του περάσματος στη Ράφα στη Γάζα η Παλαιστινιακή Αρχή μαζί με την Αίγυπτο, «υπό διεθνή εποπτεία και παρακολούθηση από τα Ηνωμένα Έθνη».

Μόλις κυκλοφόρησε το δημοσίευμα, υπήρξε αντίδραση από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, τη διαχείριση του περάσματος στη Ράφα θα κάνουν αξιωματούχοι «από τη Γάζα που δεν σχετίζονται με τη Χαμάς» και θα εγκρίνονται από τη Σιν Μπετ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού τονίζει ότι αυτοί οι αξιωματούχοι τώρα διαχειρίζονται κοινωνικές υπηρεσίες στη Γάζα αυτό το διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης.

«Με βάση τη συμφωνία, τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν την περικύκλωση του περάσματος και κανείς δεν περνάει από αυτό χωρίς προηγούμενο έλεγχο, επίβλεψη και έγκριση των IDF και της Σιν Μπετ», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η εποπτεία των Παλαιστινίων εργαζομένων στο σημείο θα γίνεται από μια δύναμη παρακολούθησης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η μόνη πρακτική εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής είναι η σφραγίδα εγγραφής της Αρχής στα διαβατήρια, η οποία, σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή ρύθμιση, είναι ο μόνος τρόπος για να επιτραπεί στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και θα αξιολογηθεί στο μέλλον», προστίθεται.

