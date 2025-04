Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία: Μασκότ αποβλήθηκε από αγώνα (vid)

Ένα απίθανο σκηνικό έλαβε χώρα σε αγώνα στην Βραζίλια, όπου μασκότ δέχθηκε κόκκινη κάρτα, με τον διαιτητή να καταγράφει το συμβάν και στο φύλλο αγώνα.

Συγκεκριμένα, το Μεγάλο Σάββατο (19/04), η Ουνιάο Μπαρμπαρένσε υποδέχτηκε την Εσπορτίβα Αρατσατούμπα για αγώνα της τέταρτης κατηγορίας της Βραζιλίας, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 3-0. Η μασκότ τους, λοιπόν, θέλοντας να πικάρει τους οπαδούς των φιλοξενούμενων πήγε προς την μεριά τους και άρχισε τις… χειρονομίες.

Αυτό βέβαια δεν είχε το αποτέλεσμα που επιζητούσε η μασκότ, με τον πρόεδρο της Αρατσατούμπα να εκνευρίζεται και να σπεύδει στο μέρος της για να της επιτεθεί. Εν τέλει, τη λύση έδωσε ο διαιτητής της αναμέτρησης, προβαίνοντας σε κάτι ασυνήθιστο, δείχνοντάς της την κόκκινη κάρτα!

«Στο διάστημα του αγώνα, ο άνθρωπος που έκανε τη μασκότ της Ουνιάο Μπαρμπαρένσε, Μπρούνο Φερέιρα ντα Σίλβα, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πήγε προς τους οπαδούς της Αρατσατούμπα κάνοντας άσεμνες χειρονομίες. Ο ίδιος κρατούσε τα γεννητικά του όργανα, πάνω από τα ρούχα του και η κίνηση αυτή εξόργισε τους οπαδούς.

E o mascote do União Barbarense, que provocou a torcida do Araçatuba, tomou um soco do presidente rival e foi expulso pelo árbitro na semifinal da quarta divisão de São Paulo? pic.twitter.com/DAeFzFSNDE

— ge (@geglobo) April 20, 2025