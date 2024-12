Μασκότ των Charlotte Hornets χάρισε σε παιδί κονσόλα παιχνιδιών και την πήρε πίσω

Στόχος επικρίσεων έγινε η αμερικανική ομάδα μπάσκετ Charlotte Hornets κατά τη διάρκεια αγώνα με τους Philadelphia 76ers τη Δευτέρα (16/12).

Όλα ξεκίνησαν όταν στο περιθώριο του αγώνα η μασκότ της ομάδας κάλεσε ένα παιδί στο παρκέ και του χάρισε κονσόλα παιχνιδιών, την οποία όμως, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, την πήρε πίσω.

Το αμήχανο συμβάν αποκαλύφθηκε από έναν χρήστη του X, ο οποίος είπε ότι το παιδί είναι ανιψιός του καλύτερού του φίλου.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο Queen City News (QCN), ο θείος του παιδιού, Αλεξέι Φίλιπς, είπε ότι ένα μέλος του προσωπικού των Hornets του είχε ψιθυρίσει εκ των προτέρων ότι τα παιδιά δεν θα κρατούσαν τα δώρα που έλαβαν στο γήπεδο.

Όμως η πληροφορία δεν μεταφέρθηκε στον 13χρονο ανιψιό του.

Δείτε το βίντεο:

You guys want to see a cheap sports organization?

In this video my best friend&his nephew get called onto court for a special segment where they gift the kid a PS5 publicly… w/cameras off they TOOK IT AWAY and gave him a jersey.

😂 Take a bow @hornets… crushed the kid pic.twitter.com/mcj5hhsuM5

— USMNT_STAN (@StanUsmnt) December 17, 2024